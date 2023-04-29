عودة جدري القردة.. إصابات جديدة في كوريا وباكستان وهونج كونج

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فتح مركز حماية الصحة في هونج كونج، اليوم السبت، تحقيقا في حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة لرجل سافر إلى إقليم “جوانجدونج” عدة مرات في أبريل.

يعاني من مرض مزمن

وحسب وسائل إعلام محلية فإن الرجل البالغ من العمر 59 عاما، يعاني من مرض مزمن، وكان مصاباً بطفح جلدي منذ 25 أبريل وزار مستشفى “ياو ما تي”للذكور، التابع لوزارة الصحة في 27 أبريل.

وأكد فرع خدمات مختبرات الصحة العامة بمركز حماية الصحة أن عيناته أظهرت إصابته بالفيروس، الليلة الماضية، وتم الترتيب لنقله إلى مستشفى “برنسيس مارجريت” وحالته مستقرة الآن.

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وكشف تحقيق أولي أنه تعرض لمخاطر عالية، خلال فترة حضانة المرض. وذكر المريض أنه سافر إلى إقليم «غوانغدونغ» عدة مرات من الثاني حتى 19 أبريل. وأبلغ مركز حماية الصحة منظمة الصحة العالمية وسلطات البر الرئيسي المعنية بالحالة.

إصابة في كوريا الجنوبية

وقبل أسبوع، أعلنت كوريا الجنوبية، ثلاث إصابات جديدة بمرض جدري القردة دون سجلات السفر إلى الخارج قبل ظهور الأعراض، مما يثير مخاوف من انتشار الإصابات المنقولة محليا.

وأكدت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، ظهور ثلاث إصابات جديدة بجدري القردة، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 13 حالة، مشيرة إلى أن الثلاثة لم يسافروا إلى الخارج في الآونة الأخيرة.

وفي وقت سابق، جرى تأكيد الحالة الـ11 في العاصمة سول، والحالتين الـ12 والـ13 في إقليم كيونج سانج الجنوبي جنوب شرق سول.

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باكستان: اكتشاف أول حالة إصابة بمرض جدري القردة

واليوم، أكد معهد الصحة الوطني في إسلام آباد عاصمة باكستان اكتشاف أول حالة إصابة بمرض جدري القردة “إمبوكس”.

لا دليل على انتشار الفيروس

وقالت وزارة الصحة الباكستانية في بيان صحفي إن مسافرًا وصل في الآونة الأخيرة إلى باكستان جاءت نتيجة تحاليله إيجابية، وعُزل في مستشفى بالعاصمة مع آخرين يخضعون للفحص.

وأضاف معهد الصحة الوطني أنه لا يوجد دليل على انتشار المرض الفيروسي محليًا.

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طوارئ صحية عالمية

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في يوليو 2022 مرض جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية، وأبقت في نوفمبر الماضي على تحذيرها، وينتشر المرض من خلال الاختلاط المباشر ويسبب أعراضًا تشبه الإنفلونزا وآفات جلدية مليئة بالصديد.