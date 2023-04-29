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اقتحام منزل في تكساس الأمريكية وقتل 5 أشخاص.. والجاني طليق
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اقتحام منزل في تكساس الأمريكية وقتل 5 أشخاص.. والجاني طليق

اقتحام منزل في تكساس الأمريكية وقتل 5 أشخاص.. والجاني طليق

اقتحام منزل في تكساس الأمريكية وقتل 5 أشخاص.. والجاني طليق
٠٢:٤٨:١٨ م، السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بمقتل 5 أشخاص في حادث إطلاق نار وقع في تكساس، مشيرة إلى أن المسلح طليق.

الجريمة في منزل

وقال موقع “أيه بي سي نيوز” الأميركي، نقلا عن الشرطة، إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم بعد إطلاق النار عليهم في منزل.

ووقع الحادث فى حوالى الساعة 11:31 مساء بالتوقيت المحلي عندما تلقى مسؤولون من مكتب عمدة مقاطعة سان جاسينتو مكالمة حول حادث إطلاق نار محتمل في كليفلاند، تكساس – وهي بلدة صغيرة تقع على بعد حوالي 55 ميلا شمال هيوستن.

كان مخمورًا

وتقول السلطات إن المشتبه به مسلح ببندقية من طراز AR-15 وكان مخمورا.

وأوضحت أنها تبحث عن رجل من أصل إسباني يبلغ طوله حوالي متر ونص شوهد آخر مرة يرتدي بنطال جينز أزرق مع قميص أسود وحذاء عمل، ويوصف بأنه ذو شعر أسود.

وطلبت الشرطة من السكان المحليين في منطقة كليفلاند بولاية تكساس “البقاء في الداخل والابتعاد عن مسرح الجريمة حتى انتهاء التحقيق”.

هوية القاتل

ولم تفصح الشرطة عن هوية المشتبه به أو عمره أو علاقته المحتملة، لكنها أكدت أن عمليات إطلاق النار كلها حدثت في منزل واحد.

وأشارت إلى أن أربعة من الضحايا توفوا في مكان الحادث، فيما لقي الآخر مصرعه بعد نقله إلى المستشفى.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا اقتحام منزل تكساس جريمة

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