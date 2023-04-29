6 مضاعفات خطيرة لإدمان المخدرات

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حذر تجمع الرياض الصحي الأول، من خطورة تعاطي المواد المخدرة، لما لها من مضاعات وآثار مدمرة للصحة، وللتركيبة المجتمعية، كما تمثل خطرا داهما على أمن المجتمع.

آثار خطرة

وشارك التجمع، اليوم السبت، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، موضحا مضاعفات إدمان المخدرات وآثارها وهي:

1- مضاعفات نفسية

مثل التغير في الشخصية، والتدني الوظيفي والمعرفي

2- إصابة الجهاز المناعي

الأمراض الفيروسية كالتهاب الكبد الوبائي، والعدوى الجنسية

3- أعراض ذهنية

الشعور باللامبالاة، وفقدان التحكم الصحيح على الأشياء

4- التفكك الأسري ومشكلات الطلاق

5- الاضطرابات الهرمونية

مثل العقم والتأثير على الإخصاب

6- انتشار الجرائم للحصول على المال

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وفي وقت سابق، حذر د. عبدالله الذيابي استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير من خطورة مادة الشبو على الشباب.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن من أعراض تعاطي الشبو ما يلي:

أعرض تعاطي الشبو

– الهيجان العصبي

– زيادة النشاط واليقظة

– عدم الاستقرار والعدوانية

– اضطراب الذاكرة والعزلة

– قلة الشهية

– الهلوسة