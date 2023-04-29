السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
مطار الملك عبدالعزيز: نواصل استقبال رحلات نقل رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان
تنبيه مهم من الصحة حول إجراء فحص ما قبل الزواج
دورية تضبط موظف رفقة موظفة داخل سيارته.. محام يكشف العقوبة (فيديو)
الصحة: سجلنا 137 إصابة جديدة بكورونا آخر 24 ساعة
تنبيه من الأرصاد على محافظات في المدينة وجازان حتى هذا التوقيت
6 مضاعفات خطيرة لإدمان المخدرات

الرئيسية

 /

محليات

 /

6 مضاعفات خطيرة لإدمان المخدرات

6 مضاعفات خطيرة لإدمان المخدرات

6 مضاعفات خطيرة لإدمان المخدرات
٠٣:٠٣:٤٩ م، السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر تجمع الرياض الصحي الأول، من خطورة تعاطي المواد المخدرة، لما لها من مضاعات وآثار مدمرة للصحة، وللتركيبة المجتمعية، كما تمثل خطرا داهما على أمن المجتمع.

آثار خطرة

وشارك التجمع، اليوم السبت، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، موضحا مضاعفات إدمان المخدرات وآثارها وهي:

1- مضاعفات نفسية

مثل التغير في الشخصية، والتدني الوظيفي والمعرفي

2- إصابة الجهاز المناعي

الأمراض الفيروسية كالتهاب الكبد الوبائي، والعدوى الجنسية

3- أعراض ذهنية

الشعور باللامبالاة، وفقدان التحكم الصحيح على الأشياء

4- التفكك الأسري ومشكلات الطلاق

5- الاضطرابات الهرمونية

مثل العقم والتأثير على الإخصاب

6- انتشار الجرائم للحصول على المال

اقرأ أيضا:

هاشتاج الحرب على المخدرات يتصدر ترند تويتر

حافظ على أولادك.. تحذير مهم من مخاطر مادة الشبو المخدرة

وفي وقت سابق، حذر د. عبدالله الذيابي استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير من خطورة مادة الشبو على الشباب.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن من أعراض تعاطي الشبو ما يلي:

أعرض تعاطي الشبو

– الهيجان العصبي

– زيادة النشاط واليقظة

– عدم الاستقرار والعدوانية

– اضطراب الذاكرة والعزلة

– قلة الشهية

– الهلوسة

الكلمات الدلالية:
أخطار المخدرات إدمان المخدرات تجمع الرياض الصحي مادة الحشيش مادة الشبو

مواد ذات صلة

المزيد
(الغذامي) تعقيباً على (آل الشيخ): هذه التغريدات تافهة

(الغذامي) تعقيباً على (آل الشيخ): هذه التغريدات تافهة

٠١:٢٨ م، الثلاثاء، ٠٩ أكتوبر ٢٠١٢
“أسرة خالد الدوسري” تنفي صدور قرار من القضاء الأمريكي برفض تخفيض حكم المؤبد عليه

“أسرة خالد الدوسري” تنفي صدور قرار من القضاء الأمريكي برفض تخفيض حكم المؤبد عليه

١٠:٣٧ ص، السبت، ٢٥ يناير ٢٠١٤
كاتب: استخدام «التقنية» بالتعليم يفتح المجال للإبداع بشكل أكبر

كاتب: استخدام «التقنية» بالتعليم يفتح المجال للإبداع بشكل أكبر

١١:٥٢ ص، الأربعاء، ١٢ سبتمبر ٢٠١٨
«مدني أبها» ينتشل جثمان سائق شيول سقط في منحدر

«مدني أبها» ينتشل جثمان سائق شيول سقط في منحدر

٠١:٠٠ ص، الثلاثاء، ٠٥ ديسمبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *