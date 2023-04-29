متحدث الخارجية الإيراني: نشكر قيادة المملكة لتعاونهم في إجلاء 65 شخصا من رعايانا

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وجه القائم بالأعمال بالسفارة الإيرانية لدى الرياض حسن زرنكار، رئيس الوفد الإيراني في سفينة “أمانة” : نشكر قيادة المملكة لتعاونهم معنا في إجلاء 65 شخصا من رعايانا.

وصول العالقين

ولفت المسؤول الإيراني، إلى التعاون الإيجابي بين الرياض وطهران، وكان نتيجة هذا التعاون المتكامل، في المجال الإنساني في جدة، هو وصول الرعايا الإيرانيين العالقين في السودان.

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المملكة تُسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًا بإنقاذها آلاف العالقين بالسودان

وفي سياق متصل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة، سجلت المملكة حتى الآن، أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًا بإنقاذها آلاف العالقين بالسودان.

لجنة طارئة تعمل على مدار 24 ساعة

وتم تشكيل لجنة طارئة تعمل على مدار 24 ساعة، للتنسيق والعمل على إنهاء إجراءات اللازمة لاستقبال رعايا الدول الشقيقة والصديقة التي قامت مملكة الإنسانية بإجلائهم من السودان.

تنسيق بين سفارات دول العالم والجهات المختصة

وفور وصولهم إلى جدة، يتم نقلهم لمقر إقامتهم لتأمين احتياجاتهم إلى حين عودتهم إلى أوطانهم، وذلك بتنسيق عالي المستوى بين قنصليات وسفارات دول العالم والجهات الحكومية كافة.