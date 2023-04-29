شاهد.. شباب يقتحمون مدرسة ويعتدون على معلّم في مكتب مديره بالعراق

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لاعتداء على معلم قيل إنه من داخل إحدى المدارس في العراق.

شباب يقتحمون مدرسة

وأظهر الفيديو ما يقرب من 5 شباب يقتحمون مكتب مدير المدرسة- على ما يبدو- وبجواره كان يجلس أحد المعلمين، ودون مقدمات قاموا بالاعتداء على المعلم والمدير في نفس الوقت.

وحسب إعلام محلي، فإن الفيديو سجّلته كاميرا مراقبة مثبتة داخل المكتب يوم الخميس الماضي 27 إبريل عند الساعة 8:10 صباحاً.

وكان المعلم ومعه شخص آخر يجلسان على المكتب قبل دخول الأشخاص حيث بدأ الشجار بالأيدي دون مقدمات، فيما لم يتبين دوافع الاعتداء أو سبب الخلاف بين الأشخاص والمعلم.

غضب على مواقع التواصل

الواقعة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر بعض المغردين عن غضبهم من واقعة اقتحام المدرسة والاعتداء على معلم.

وطالبوا بضرورة القبض عليهم وإحالتهم إلى المحاكمة، كما طالب البعض بضرورة صدور بيان من الوزارة يكشف تفاصيل وأسباب ما حدث والإجراءات التي تم اتخاذها في هذه الواقعة.

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