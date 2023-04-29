تنفيذ حكم الشرع في قاتل زوجته وأبنائه في جدة.. والقصاص من “مُجرم” الطائف

تواصل- واس:

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم السبت بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة في محافظة جدة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).

التفاصيل

أقدم / مشعل بن حميد بن حضيض الصاعدي – سعودي الجنسية – على قتل زوجته وطفليه أثناء نومهم في منزله، وذلك بطعنهم بسكين في أماكن متفرقة من أجسادهم مما أدى إلى وفاتهم, والتسبب في وفاة جنينين في بطن زوجته.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بقتله حداً لقتله المجني عليهم غيلة, وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

تنفيذ حكم الشرع

وقد تم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجاني / مشعل بن حميد بن حضيض الصاعدي، اليوم السبت بتاريخ 9 / 10 / 1444هـ الموافق 29 / 4 / 2023م في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

القصاص من مجرم الطائف

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، وفيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

التفاصيل

أقدم / فيصل بن بدر بن محسن الشيباني – سعودي الجنسية – على قتل / توفيق بن سلمان العتيبي – سعودي الجنسية -، وذلك بخنقه مما أدى لوفاته ورمي الجثمان بمنطقة صحراوية.

وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

تنفيذ الجكم

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / فيصل بن بدر بن محسن الشيباني، اليوم السبت، بتاريخ 9 / 10 / 1444هـ الموافق 29 / 4 / 2023 م بالطائف بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره . والله الهادي إلى سواء السبيل.

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