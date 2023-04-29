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كلية الأمير محمد بن سلمان تعلن عن حاجتها لموظفين.. طريقة التقديم
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كلية الأمير محمد بن سلمان تعلن عن حاجتها لموظفين.. طريقة التقديم

كلية الأمير محمد بن سلمان تعلن عن حاجتها لموظفين.. طريقة التقديم

كلية الأمير محمد بن سلمان تعلن عن حاجتها لموظفين.. طريقة التقديم
٠١:٤٣:٥٧ م، السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال “MBSC”، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين.

وذلك للعمل بمقر الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بشمال محافظة جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي الدعم الفني لتقنية المعلومات.

المؤهلات والخبرات:

شهادة البكالوريوس.

في تخصص تقنية المعلومات، أو أي تخصص ذي صلة.

ويفضل وجود خبرات سابقة.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة كلية محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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إدارة الاعمال فرص عمل كلية الأمير محمد بن سلمان وظائف شاغرة

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