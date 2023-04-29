السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
مطار الملك عبدالعزيز: نواصل استقبال رحلات نقل رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان
تنبيه مهم من الصحة حول إجراء فحص ما قبل الزواج
دورية تضبط موظف رفقة موظفة داخل سيارته.. محام يكشف العقوبة (فيديو)
الصحة: سجلنا 137 إصابة جديدة بكورونا آخر 24 ساعة
تنبيه من الأرصاد على محافظات في المدينة وجازان حتى هذا التوقيت
6 مضاعفات خطيرة لإدمان المخدرات

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

التأمينات الاجتماعية: شرطان للاستفادة من المعاش التقاعدي دون بلوغ السن

التأمينات الاجتماعية: شرطان للاستفادة من المعاش التقاعدي دون بلوغ السن

التأمينات الاجتماعية: شرطان للاستفادة من المعاش التقاعدي دون بلوغ السن
٠٣:٠٢:٠٢ م، السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب “العناية بالعملاء” التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن شروط الاستفادة من المعاش في حالة العجز.

العجز الكامل

وفي إفادة في إطار الإجابة على سؤال أحد المستفيدين، قال الحساب :” يمكن للمستفيد الاستفادة من المعاش التقاعدي إذا كان مصاباً بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب وثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة وذلك إلى أن يزول العجز”.

صرف معاش التقاعد

ووفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإنه يحق للمشترك طلب صرف معاش التقاعد إذا توافرت لديه الشروط التالية:

-بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.

-التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.

-أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية “مكملة” لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.

اقرأ أيضًا:

توضيح عاجل من التأمينات حول إمكانية جمع المستفيد بين معاشين

شروط صرف معاش التقاعد

ووفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإنه يحق للمشترك طلب صرف معاش التقاعد إذا توافرت لديه الشروط التالية:

-بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.

-التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.

-أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية “مكملة” لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.

اقرأ أيضًا:

توضيح مهم من “التأمينات” حول صرف راتب “ساند”

متى يستحق أفراد عائلة المشترك المعاش؟

يستحق أفراد عائلة المشترك المعاش في الحالات الآتية:

1-إذا توفي مشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا أو 60 شهرًا على الأقل، مع إضافة المدة الاعتبارية لـ (120) شهرًا.

2-إذا توفي صاحب معاش التقاعد/العجز/العائدة.

3-إذا توفي المشترك نتيجة إصابة عمل أو توفي صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم.

4-إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام وتوافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.

الكلمات الدلالية:
التأمينات الاجتماعية العجز الكلي المؤسسة العامة للتأمينات صرف المعاش

مواد ذات صلة

المزيد
بيان مهم من «التحالف» عن تطورات الأوضاع في عدن

بيان مهم من «التحالف» عن تطورات الأوضاع في عدن

١٢:٥٨ م، السبت، ١٧ أغسطس ٢٠١٩
«الصحة»: 98% من الحالات الحرجة للحوامل لم يتلقين لقاح كورونا

«الصحة»: 98% من الحالات الحرجة للحوامل لم يتلقين لقاح كورونا

٠١:٢٢ م، الثلاثاء، ١٧ أغسطس ٢٠٢١
وزير التعليم يُقرّ تنظيم العمل التطوعي في المدارس بدءاً مِن العام المقبل

وزير التعليم يُقرّ تنظيم العمل التطوعي في المدارس بدءاً مِن العام المقبل

١٢:٢٩ ص، الثلاثاء، ١١ أغسطس ٢٠١٥
لمستخدم “تيك توك”.. أنت مهدد بالسجن في هذه الحالة

لمستخدم “تيك توك”.. أنت مهدد بالسجن في هذه الحالة

٠٨:٤٣ ص، الخميس، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *