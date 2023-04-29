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بعضها يمتد للثامنة مساءً.. تعرف على مواعيد عمل مكاتب الأحوال المدنية

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بعضها يمتد للثامنة مساءً.. تعرف على مواعيد عمل مكاتب الأحوال المدنية

بعضها يمتد للثامنة مساءً.. تعرف على مواعيد عمل مكاتب الأحوال المدنية

بعضها يمتد للثامنة مساءً.. تعرف على مواعيد عمل مكاتب الأحوال المدنية
٠١:٣٤:٢٥ م، السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن حساب وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المخصص للرد على الاستفسارات واستقبال المقترحات والملاحظات، عبر “تويتر”، اليوم السبت، مواعيد عمل مكاتب الأحوال المدنية.

مواعيد عمل الأحوال المدنية

وأفاد حساب العناية بالعملاء التابع للأحوال المدنية، بأن عمل المكاتب من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من الساعة ٨ صباحًا و حتى الساعة ٢:٣٠ مساءًا، وهناك بعض المكاتب تعمل حتى الساعة ٨ مساءً ويمكن معرفة ذلك عبر خدمة المواعيد الإلكترونية.

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وفي وقت سابق، شددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على أهمية الحفاظ على سجل الأسرة وعدم اصطحابه أثناء السفر.

أهمية سجل الأسرة

وقالت الأحوال المدنية، في بيان لها عبر “تويتر”: “إن سجل الأسرة وسيلة إثبات للتابعين داخل المملكة، فاحرص على عدم حمله معك في سفرك”.

وتابعت الأحوال المدنية أن سجل الأسرة وسيلة إثبات للتابعين داخل المملكة فقط.

خدمة بياناتي المطورة

وفي وقت سابق، أوضحت الأحوال المدنية أن خدمة “بياناتي المطورة” هي خدمة تمكن المستفيد من إصدار وطباعة وثيقة بيانات مواطن حسب القطاع المحدد، مع إمكانية تحقق القطاعات من صحة البيانات.

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