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للمواطنين فقط.. فرص عمل مجزية في المؤسسة العامة للري بمختلف التخصصات

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للمواطنين فقط.. فرص عمل مجزية في المؤسسة العامة للري بمختلف التخصصات

للمواطنين فقط.. فرص عمل مجزية في المؤسسة العامة للري بمختلف التخصصات

للمواطنين فقط.. فرص عمل مجزية في المؤسسة العامة للري بمختلف التخصصات
٠١:٢٥:٣٢ م، السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للري، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن فتح باب التوظيف في مختلف التخصصات، للعمل في عدة مدن.

واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي امن البنية التقنية.

أخصائي استمرارية الاعمال.

أخصائي ارتباطات حكومية.

أخصائي تخطيط المشاريع التقنية.

أخصائي تنفيذ المشاريع.

أخصائي جودة.

أخصائي نظم وقواعد البيانات.

أخصائي حوكمة وتخطيط.

أخصائي تحليل اعمال.

أخصائي تحليل اعمال.

أخصائي دراسات وابحاث.

مدير مشروع.

مدير مشروع.

مهندس مشروع.

مشرف تخطيط المشاريع والتقارير.

مهندس تصميم.

مهندس زراعي.

مهندس سلامة.

مهندس مراقبة جودة.

مهندس صيانة.

مهندس صيانة.

مهندس بيئي.

أخصائي تسويق الاستثمارات.

أخصائي سياسات وتعرفة.

أخصائي مخاطر.

أخصائي مناقصات.

أخصائي مواهب.

أخصائي تدريب وتطوير.

مدقق عقود أول.

مراقب تكاليف أول.

فني مختبر.

مهندس أنظمة تحكم.

طريقة التقديم:

أوضحت المؤسسة، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 أبريل 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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