الصندوق العقاري يحذر من سقوط الدعم السكني في هذه الحالة

تواصل – فريق التحرير:

أجاب الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلا: “عندي منتج بناء ذاتي ووقعت العقود مع البنك وصندوق التنمية العقاري واستلمت الدفعة الأولى من البنك، وبسبب كلفة البناء حاب أسدد مبكر بعد سنتين من أول دفعه هل توجد إشكالية علما بأنني لم أبدأ البناء”.

وجاءت إجابة حساب العناية بالمستفيدين بأنه: “في حال السداد المبكر للتمويل تسقط الأرباح وبالتالي يسقط الدعم السكني”.

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تنبيه جديد من الصندوق العقاري.. إيداع الدعم السكني في هذا الموعد

ويوم الأربعاء الماضي أعلن صندوق التنمية العقارية عن إيداع أكثر من 933 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر إبريل.

رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار جهوده المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان، لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%.

وأضاف أن إجمالي الدعم للشهر الحالي جرى تخصيصه لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة.

إجمالي ما تم إيداعه تجاوز 47.1 مليار ريال

وأشار إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات وبين مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى إبريل 2023، تجاوز 47.1 مليار ريال.

وأشاد بالتزام مستفيدي منتج البناء الذاتي بتحديث مراحل البناء خلال الفترة الماضية.