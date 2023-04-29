بعد البشرى السارة.. تنبيه عاجل من حساب المواطن لهذه الفئة من المستفيدين

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “خدمة المستفيدين” التابع لبرنامج “حساب المواطن”، مع سؤال أحد المستفيدين حول إيقاف الخدمات عنه.

وقال السائل :” أنا عليّ إيقاف خدمات.. أقدر أقدم في حساب المواطن بالحساب البنكي لوالدي؟”.

رد الحساب

جاء جواب “حساب المستفيدين”، كالتالي :” بإمكانك التسجيل وفي حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا “نشط” وكنت مستحق للدعم، يمكنك التوجه للبنك للإستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن”.

وتابع :”وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك، ولابد أن يكون رقم الحساب البنكي خاص باسم المستفيد الرئيسي (المتقدم بالطلب)”.

توضيح وبشرى

أصدر برنامج حساب المواطن، توضيحًا مهمًا بشأن “أهلية العائل” عند حذف أحد التابعين.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول ما إذا كان حذف أحد التابعين له تأثير على أهلية العائل، مع العلم أن هذا أول شهر له؟

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “بإمكانك حذف التابعين بإستثناء الزوجة حتى لا يؤثر على أهليتك واستحقاقك بالتوجه الى (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين) وثم حذف التابعين وثم الضغط على أيقونة ، حفظ من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)”.

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مؤهل.. غير مستحق

وفي إفادة سابقة، أصدر حساب المواطن توضيحًا بشأن ظهور عبارة “مؤهل.. غير مستحق” للمستفيدين من البرنامج، وذلك ردًا على العديد من الاستفسارات بهذا الخصوص عند الاستعلام عن حالة الأهلية للدفعة 66 – شهر مايو.

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على أحد المستفيدين: “انطبقت عليك شروط الأهلية لدورة شهر”مايو” وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “10 مايو”.

دفعة شهر مايو

يأتي ذلك فيما كشف حساب المواطن عن موعد إصدار مبالغ الدعم للدفعة 66 – دفعة شهر مايو.

وقال: “يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع”. وأضاف: “وسيتم صرف الدعم للدفعة 66 يوم الأربعاء بتاريخ “10 مايو”.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.