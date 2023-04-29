عمل بطولي.. سوري ضحّى بحياته لإنقاذ زوجته وأولاده الثلاثة من حريق هائل

تواصل- فريق التحرير:

ضحّى لاجئ سوري في مخيم الزعتري بالأردن، بحياته بعد أن لقي مصرعه متأثّراً بإصابته الشديدة جراء حريق التهم مسكنه.

سوري ينقذ زوجته وأولاده:

وقد تمكن السوري من إنقاذ زوجته وأطفاله الثلاثة الذين أصيبوا أيضاً بحروق متفاوتة جراء الحادث الأليم.

وكان مقطع فيديو، قد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي وثق لحظة اندلاع الحريق الضخم الذي تسبّب في وفاة الشاب السوري.

مخيم الزعتري:

من جهته قال العقيد عامر السرطاوي المتحدث الرسمي لمديرية الأمن العام الأردني، في بيان، إنّ الحريق شبّ في بيوت متنقلة داخل مخيم الزعتري الواقع شمال شرق البلاد.

وأوضح أن المخيم يقيم فيه اللاجئون السوريون، ما أسفر عن مقتل شاب وإصابة 3 آخرين.

وأضاف أيضا أن فرق الإطفاء والدفاع المدني تعاملت مع حريق شبّ في كرفانين (بيوت متنقلة) داخل المخيم.

وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى العون في حين فتحت مديرية الأمن تحقيقاً موسّعاً لمعرفة سبب الحادث.

يذكر أن مخيم الزعتري يعدّ أكبر مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، ويضمّ نحو 80 ألف شخص بداخله.

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