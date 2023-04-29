انفجار قنبلة يودي بحياة 5 أطفال في هذه الدولة

تواصل- فريق التحرير:

لقي خمسة أطفال على الأقل مصرعهم، في انفجار نجم عن قنبلة من مخلفات الحرب بإقليم “ميدان وردك” وسط أفغانستان.

انفجار قنبلة:

وبحسب ذكرته وكالة “خاما برس” الافغانية للأنباء اليوم السبت، فقد وقع الانفجار أمس الجمعة، حوالي الساعة الثالثة والنصف مساء، بينما كان الأطفال يلعبون في قرية “داشت-اي-توب” في منطقة “سيد آباد” بإقليم “ميدان وردك”، شرق كابول.

وقد أصيب طفلان في الانفجار، وهما في حالة حرجة وتم نقلهما إلى مستشفى الطوارئ في كابول، وكان جميع الضحايا تقل أعمارهم عن 12 عاماً.

يذكر أن العديد من الحوادث وقعت في أقاليم مختلفة، بما في ذلك غزني ووردك وقندهار، ما أسفر عن مقتل العديد من الأطفال وإصابة آخرين.

وبدأت الألغام والقنابل من مخلفات الحرب فى الظهور مؤخرا، بشكل متكرر في مناطق مختلفة، وتسببت في مقتل وإصابة رجال ونساء وأطفال.

مجاعة تضرب البلاد:

وفي وقت سابق قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، إنها بحاجة ماسة إلى 800 مليون دولار أمريكي لمساعدة أفغانستان، على تخطي خطر المجاعة الذي يعصف بها لأول مرة منذ نحو ربع قرن.

وتابعت : “يحتاج برنامج الأغذية العالمي بشكل عاجل إلى 800 مليون دولار للأشهر الستة المقبلة، لمواصلة تقديم المساعدة للمحتاجين في جميع أنحاء أفغانستان”.

وأضافت أن “الجوع الكارثي يقرع أبواب أفغانستان، منوهة أنه في حالة عدم استمرار الدعم الإنساني “سيحتاج مئات الآلاف من الأفغان إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة.

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