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خلال 72 ساعة.. زلزال جديد بقوة 4.7 ريختر يضرب كهرمان مرعش
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خلال 72 ساعة.. زلزال جديد بقوة 4.7 ريختر يضرب كهرمان مرعش

خلال 72 ساعة.. زلزال جديد بقوة 4.7 ريختر يضرب كهرمان مرعش

خلال 72 ساعة.. زلزال جديد بقوة 4.7 ريختر يضرب كهرمان مرعش
١١:٤٦:٢٠ ص، السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر اليوم السبت، ولاية قهرمان مرعش جنوب تركيا.

زلزال بكهرمان مرعش:

وذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” أن مركز الزلزال كان في منطقة جوكسون، وعلى عمق سبعة كيلومترات.

هزة أرضية:

وكانت مدينة كهرمان مرعش جنوب تركيا تعرضت الأربعاء الماضي، لهزة أرضية بلغت شدتها 4.3 درجات على مقياس ريختر.

ونقلت وكالة الأناضول حينها عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” قولها في بيان: إن مركز الهزة كان في قضاء غوكسون، وكانت على عمق 7.36 كيلومترات تحت الأرض.

كما تعرضت أيضا كهرمان مرعش لزلزال مدمر بقوة 7.8 درجات في السادس من الماضي، تلته 9136 هزة ارتدادية.

كارثة جديدة:

وقبل أيام توفي شخص واحد على الأقل وأصيب 44 آخرون بجروح نتيجة سقوط أسطح المباني على الخيام المحيطة في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية.

وفي تفاصيل الحادث، تسببت عاصفة في تدمير حوالي 170 خيمة يعيش فيها متضررون من الزلزال. وحسب المعلومات، فإن هناك 8 ضحايا في المستشفيات في حالة خطيرة.

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الزلزال المدمر تركيا ريختر زلزال جديد ولاية كهرمان مرعش

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