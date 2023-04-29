عقار جديد يقضي على “السِّمنة” وينقص الوزن بشكل مذهل

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تعتزم شركة إيلي ليلي البريطانية توفير عقار جديد يساعد المرضى الذين يعانون من السمنة، أو داء السكري على فقدان الوزن بشكل سريع.

إنقاص الوزن:

وبحسب ما نشرته جريدة “ديلي تليغراف البريطانية”، في صفحتها الصحية، فإن العقار الجديد، “ترايزيباتايد”، يوفر إمكانية فقدان أكثر من 16 كيلوغرامًا من الوزن.

وفي التفاصيل يؤخذ العقار:

-مرة واحدة أسبوعيًا.

– يجعل الشخص يشعر بالامتلاء.

– عدم القدرة على تناول الكثير من الطعام لفترات أطول، ما يجعل الفجوة بين الوجبات أطول.

كما لا يكتفي العقار بذلك، بل بعد تناول المريض أي وجبة، يقوم العقار بمحاكاة هرمونات معينة يفرزها الجسم تجعله يشعر بالشبع، وتعمل على فقدان الوزن في الوقت نفسه.

حقنة لإنقاص الوزن:

والعقار عبارة عن حقنة تؤخذ مرة واحدة كل أسبوع، وقامت سلطات الأدوية والعقاقير البريطانية، بالموافقة عليه العام الماضي، ويتوقع أن يكون متاحًا في بريطانيا في وقت قريب.

كما يكشف التقرير أن المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للعقار، أوضحت أن مرضى السكري من النوع الثاني، الذين يعانون السمنة، فقدوا نسبة كبيرة من وزنهم، أكبر بكثير مما يمكن أن يفقدوه باستخدام الأنظمة الغذائية.

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