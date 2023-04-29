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تطور مذهل.. ببغاء يجري مكالمة فيديو
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تطور مذهل.. ببغاء يجري مكالمة فيديو

تطور مذهل.. ببغاء يجري مكالمة فيديو

تطور مذهل.. ببغاء يجري مكالمة فيديو
١١:٠٩:٥٠ ص، السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أشرف باحثون من الولايات المتحدة وأسكتلندا، على تعليم  الببغاوات الأليفة كيفية إجراء مكالمات الفيديو.

ببغاء يجري مكالمة فيديو:

وبحسب سكاي نيوز، فقد اشتملت التجربة على تعلم الببغاوات قرع الجرس.

ويؤدي قرعه  إلى قيام مقدم الرعاية بإحضار جهاز لوحي، لتستخدم الطيور مناقيرها لاختيار صورة لطائر آخر على الشاشة، ثم تبدأ في المكالمة.

وبينت الدراسة أن مكالمات الفيديو من طائر إلى طائر يمكن أن تحسن سلوك الببغاوات التي يتم الاحتفاظ بها كونها حيوانات أليفة.

وأوضح الفريق أن الببغاوات عرضت سلوكات في أثناء المكالمات تحاكي سلوك الطيور في البرية.

كما نوّه أن الببغاوات بدأت تكوين صداقات عبر مكالمات الفيديو، ما أظهر تفضيلات إجراء مكالمات فيديو مراراً وتكراراً مع الأصدقاء أنفسهم.

ببغاء يسرق:

وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي خداع ” ببغاء” لأحد السائحين في نيوزيلندا.

وبحسب ما تم تداوله، فقد اقتربت  الببغاء من الكاميرا، التي وضعها أحد السياح لتصوير الطائر بوضع قريب، ليقوم بخطفها والتحليق بعيدا عن السائح.

العجيب أن الكاميرا، التي ظلت بوضع التشغيل، التقطت مشاهد تسجل لحظة السرقة وهروب الطائر بها وكيف حلق الطائر وهو يحملها.

وقام الطائر، بعد ذلك قام بوضعها على الأرض حيث بدأ بمحاولة أكلها، وتكسيرها بمنقاره، قبل أن يأتي صاحبها، ليتم العثور عليها.

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الحيوانات الأليفة باحثون ببغاء تطور مكالمة فيديو

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