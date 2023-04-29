السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
عقار جديد يقضي على “السِّمنة” وينقص الوزن بشكل مذهل
تطور مذهل.. ببغاء يجري مكالمة فيديو
فيديو لطائرة أوكرانية تستهدف مستودع نفط روسي في القرم
الرميان: حجم أصول صندوق الاستثمارات تجاوز تريليونَيْ ريال
حتى نهاية شوال.. لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة تعلن عن هذا القرار
ابتكار جديد.. بشرى لمرضى سرطان المعدة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

فيديو لطائرة أوكرانية تستهدف مستودع نفط روسي في القرم

فيديو لطائرة أوكرانية تستهدف مستودع نفط روسي في القرم

فيديو لطائرة أوكرانية تستهدف مستودع نفط روسي في القرم
١٠:٤٣:٣٥ ص، السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التوصال الاجتماعي، طائرة بدون طيار أوكرانية تستهدف مستودع نفط روسي في شبه جزيرة القرم.

طائرة بدون طيار أوكرانية:

ويظهر الفيديو تصاعد دخان كثيف من على بعد أميال بعد استهداف منشأة لتخزين النفط في مدينة سيفاستوبول.

وكانت الحكومة الأوكرانية، أطلقت مبادرة جديدة تهدف لتبسيط وتعزيز الابتكار في تطوير الطائرات المسيرة وغيرها من التقنيات التي كانت حاسمة في الحرب مع روسيا.

مقتل عشرات الجنود الأوكرانيين:

وقبل شهور أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها تمكنت من إسقاط طائرة أوكرانية من طراز “سو-27” بمنطقة سلوفيانسك في دونيتسك.

وأوضحت أنه تم القضاء على عشرات الجنود الأوكرانيين وتدمير مركبات قتالية مدرعة ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع على محور “كراسنو- ليمانسكي”.

وأكدت أنها قضت على أكثر من 60 جندياً أوكرانيًا، مع خسائر مماثلة على محور دونيتسك بلغت60 جندياً أوكرانياً بين قتيل وجريح خلال يوم واحد.

وأضافت أن الفرقاطة “أدميرال جورشكوف” اختبرت صواريخ زيركون التي يتجاوز مداها 900 كم.

اقرأ أيضا:

اليوم.. الجيش الروسي يسقط طائرة أوكرانية ويقضي على عشرات العسكريين

الكلمات الدلالية:
الحرب الأوكرانية جزير القرم طائرة أوكرانية مستودع نفط روسي

مواد ذات صلة

المزيد
«الجوازات»: أنظمة بعض الدول أجبرتنا على إيقاف إضافة المرافقين

«الجوازات»: أنظمة بعض الدول أجبرتنا على إيقاف إضافة المرافقين

٠٤:٥٦ م، الأثنين، ٠١ أغسطس ٢٠١٦
المملكة تضخ المياه النقية للنازحين بصحراء حضرموت (صور)

المملكة تضخ المياه النقية للنازحين بصحراء حضرموت (صور)

٠٧:١٨ م، السبت، ١٧ ديسمبر ٢٠١٦
خلال القمة الخليجية بالرياض.. مشهد أخوي يجمع ولي العهد وأمير قطر (فيديو)

خلال القمة الخليجية بالرياض.. مشهد أخوي يجمع ولي العهد وأمير قطر (فيديو)

٠٢:٥٧ م، الجمعة، ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢
برئاسة ولي العهد.. اجتماع أمراء المناطق يناقش قضايا أمنية وتنموية غداً

برئاسة ولي العهد.. اجتماع أمراء المناطق يناقش قضايا أمنية وتنموية غداً

١١:٥١ م، السبت، ٠٣ يونيو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *