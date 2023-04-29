فيديو لطائرة أوكرانية تستهدف مستودع نفط روسي في القرم

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التوصال الاجتماعي، طائرة بدون طيار أوكرانية تستهدف مستودع نفط روسي في شبه جزيرة القرم.

طائرة بدون طيار أوكرانية:

ويظهر الفيديو تصاعد دخان كثيف من على بعد أميال بعد استهداف منشأة لتخزين النفط في مدينة سيفاستوبول.

وكانت الحكومة الأوكرانية، أطلقت مبادرة جديدة تهدف لتبسيط وتعزيز الابتكار في تطوير الطائرات المسيرة وغيرها من التقنيات التي كانت حاسمة في الحرب مع روسيا.

مقتل عشرات الجنود الأوكرانيين:

وقبل شهور أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها تمكنت من إسقاط طائرة أوكرانية من طراز “سو-27” بمنطقة سلوفيانسك في دونيتسك.

وأوضحت أنه تم القضاء على عشرات الجنود الأوكرانيين وتدمير مركبات قتالية مدرعة ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع على محور “كراسنو- ليمانسكي”.

وأكدت أنها قضت على أكثر من 60 جندياً أوكرانيًا، مع خسائر مماثلة على محور دونيتسك بلغت60 جندياً أوكرانياً بين قتيل وجريح خلال يوم واحد.

وأضافت أن الفرقاطة “أدميرال جورشكوف” اختبرت صواريخ زيركون التي يتجاوز مداها 900 كم.

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