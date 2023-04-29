الرميان: حجم أصول صندوق الاستثمارات تجاوز تريليونَيْ ريال

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قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن مجموع حجم أصول الصندوق تحت الإدارة بلغ أكثر من تريليونَيْ ريال.

صندوق الاستثمارات العامة:

وأوضح الرميان بمناسبة مرور 7 سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، أن الصندوق يعتزم استحداث 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

كما يعتزم ضخ ما يصل إلى تريليون ريال في المشاريع الجديدة محليا، وأنه يسير بخطى ثابتة لترسيخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالميا، بحسب عكاظ.

وتابع قائلا: إننا اليوم نبدأ مرحلة جديدة من الإنجاز يؤكد فيها الصندوق التزامه واستمراره في تحقيق مستهدفاته بحلول نهاية 2025 ومنها:

-المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 1.2 تريليون ريال.

– أن يتجاوز حجم أصوله 4 تريليونات ريال.

ونوّه أيضا أن الصندوق يحتل مرتبة متقدمة ومؤثرة بين صناديق الثروة السيادية في العالم، وستستمر جهوده الهادفة إلى تنويع الاقتصاد ودعم المحتوى المحلي وتطوير فرص مبتكرة للمستقبل والمساهمة في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات.

يذكر أن صندوق الاستثمارات ساهم في استحداث أكثر من 500 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

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