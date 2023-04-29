حتى نهاية شوال.. لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة تعلن عن هذا القرار

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن استمرارها في استقبال طلبات إصدار التصاريح الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج حتى نهاية شهر شوال الجاري .

أمانة العاصمة المقدسة:

ودعت اللجنة كافة المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمبانيهم .

تطبيق كافة الاشتراطات:

وأكدّت اللجنة ضرورة تطبيق كافة الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة المعلن عنها من قبل اللجنة.

وطالبت بالتوجه الى المكاتب الهندسية ، للقيام بإجراء الكشف على مساكن الحجاج والتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة .

يذكر أن لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة قد أعلنت منذ شهر جماد ثاني1444 عن بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج ، ولا زالت مستمرة حتى الآن.

يأتي ذلك في اطار حرص أمانة العاصمة المقدسة على تحقيق:

-أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

– التأكد من توفر المسكن الملائم والمهيأ لضمان إقامتهم في الأراضي المقدسة في أجواء آمنة وصحية.

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