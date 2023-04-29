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حتى نهاية شوال.. لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة تعلن عن هذا القرار

حتى نهاية شوال.. لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة تعلن عن هذا القرار

حتى نهاية شوال.. لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة تعلن عن هذا القرار
١٠:١٨:٤٠ ص، السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن استمرارها في استقبال طلبات إصدار التصاريح الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج حتى نهاية شهر شوال الجاري .

أمانة العاصمة المقدسة:

ودعت اللجنة كافة المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمبانيهم .

تطبيق كافة الاشتراطات:

وأكدّت اللجنة ضرورة تطبيق كافة الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة المعلن عنها من قبل اللجنة.

وطالبت بالتوجه الى المكاتب الهندسية ، للقيام بإجراء الكشف على مساكن الحجاج والتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة .

يذكر أن لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة قد أعلنت منذ شهر جماد ثاني1444 عن بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج ، ولا زالت مستمرة حتى الآن.

يأتي ذلك في اطار حرص أمانة العاصمة المقدسة على تحقيق:

-أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

– التأكد من توفر المسكن الملائم والمهيأ لضمان إقامتهم في الأراضي المقدسة في أجواء آمنة وصحية.

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توضيح مهم من لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة

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