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ابتكار جديد.. بشرى لمرضى سرطان المعدة

ابتكار جديد.. بشرى لمرضى سرطان المعدة

ابتكار جديد.. بشرى لمرضى سرطان المعدة
١٠:٠١:١٣ ص، السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تمكن فريق بحثي من الجامعة الوطنية في سنغافورة من ابتكار تقنية جديدة لتحسين سبل علاج مرض سرطان المعدة.

كبسولة لسرطان المعدة:

ويتم العلاج عن طريق تعزيز دقة جرعات العلاج الإشعاعي التي يتلقاها المريض.

كما  تستهدف الورم السرطاني مع تجنب إلحاق الضرر بالأنسجة المحيطة لها أهمية كبيرة في الشفاء.

الجرعات الإشعاعية:

ويقول الأطباء إن الوسائل المعمول بها حالياً لمراقبة الجرعات الإشعاعية عن طريق متابعة المؤشرات الحيوية في المعدة مثل مستوى الحموضة أو الحرارة ليست كافية لتقييم كفاءة الجرعات الإشعاعية.

تطوير كبسولة:

وكان الباحث ليو تشياوجانج من قسم الكيمياء بجامعة سنغافورة بالاشتراك مع فريق بحثي من كلية طب يونج لو لين وجامعة تسينجهوا ومعهد شينزين للتكنولوجيا المتطورة قد طوّر كبسولة يبتلعها المريض لقياس حجم جرعة الإشعاع.

وأفاد الموقع الإلكتروني ميديكال إكسبريس المتخصص في الأبحاث الطبية، أن الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Nature Biomedical Engineering، تزيد هذه التقنية الجديدة من كفاءة عملية مراقبة جرعة الإشعاع خمسة أمثال عن الوسائل الأخرى المعمول بها حالياً.

طول الكبسولة:

ويبلغ طول الكبسولة الجديدة 18 ملليمتراً وعرضها سبعة ملليمترات، وهي تحتوي على:

-ألياف ضوئية.

– مركبات كيميائية حساسة للضوء.

– مستشعرات متناهية الصغر.

– وحدات أخرى صغيرة لقياس مستوى الحموضة.

كما تعتمد فكرة هذه الكبسولة على أن المركبات الحساسة للضوء تطلق ومضات عند التعرض للإشعاع.

ويمكن عن طريق قياس هذه الومضات تحديد حجم الجرعة الإشعاعية التي يحصل عليها المريض بالسرطان.

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