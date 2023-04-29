لضمان حقوق المتبرعين.. صدور قرار بالموافقة على التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية

تواصل- فريق التحرير:

صدر قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالموافقة على التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية.

وجاء ذلك القرار تمكيناً للمنظمات غير الربحية من ممارسة نشاطات جمع التبرعات.

شفافية في جمع التبرعات:

كما يرفع هذا القرار من مستوى الالتزام في المنظمات غير الربحية ويزيد من شفافيتها في جمع التبرعات وذلك لضمان حقوق المتبرعين والاستفادة من التبرعات في الأغراض المخصصة لها.

هدف لائحة جمع التبرعات:

وتهدف التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات إلى زيادة مستوى الرقابة على البرامج المخصصة للتبرع، وتقنين الممارسات عالية المخاطر، مثل: غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تسعى إلى حوكمة جمع التبرعات النقدية والعينية وزيادة وعي المنظمات غير الربحية بآليات التبرع المرخّصة وأنواع المخالفات المختلفة.

والجدير بالذكر أن المركز الوطني صرّح بضرورة العمل بتنفيذ التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

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