توقعات الطقس: أمطار على مكة والرياض.. وانخفاض في درجات الحرارة بـ 4 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

أمطار رعدية على مكة:

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة و الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة.

ويرتفع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15-30 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيا شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

أمطار رعدية على نجران:

هطلت أمس أمطار رعدية تراوحت ما بين خفيفة إلى متوسطة على مدينة نجران وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على أثرها الأرض.

جعلها الله سقيا بركة ورحمة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

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