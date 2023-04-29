خطر صحي.. تحذير من استخدام أدوية تعديل النوم دون استشارة طبية

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يتسبب تناول الأدوية لتعديل أوقات النوم دون استشارة طبية، مخاطر صحية لا حصر لها قد تؤثر كثيرًا خاصة تزايد اضطرابات النوم.

خطوات هامة لتعديل الساعة البيولوجية للنوم

وحسب صحيفة “اليوم”، فقد كشف خبراء مختصون أن ممارسة الرياضة والتوقف عن تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين والمشروبات الغازية تساعد نسبيًا في تعديل الساعة البيولوجية للنوم.

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وأوضح الخبراء أن شهر رمضان هو من المواسم التي تتسم بنمط نوم مختلف عن باقي الأشهر ويعود ذلك إلى العادات المكتسبة والمرغوبة لدى الغالبية من الناس.

وأضافوا أنه نتيجة لذلك تتغير الساعة البيولوجية للنوم وتصبح مختلفة عن باقي الأشهر، وأنه بعد العودة إلى شهر شوال من أول أيام العيد.

سبب اختلال الساعة البيولوجية للنوم

وأنه في محاولة الانسجام في تلبية حضور المناسبات الاجتماعية تتزايد مشكلة اختلال الساعة البيولوجية للنوم ويزيد القلق بسبب قرب الدوامات والتي تطّلب وقت نوم منتظم وساعة بيولوجية تتناسب مع أوقات الدوام.

حلول بسيطة لتعديل وقت النوم

وبين المختصون أنه من الحلول الهامة لاتخاذها في تعديل الساعة البيولوجية البدء قبل الدوام على الأقل بثلاثة أيام في الاستيقاظ بوقت كافي.

وذلك قبل موعد النوم المرغوب به والتعرض للأشعة الشمس والتي من خلالها تمكن الأفراد على تعديل وقت النوم.

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وأوصى الخبراء بضرورة القيام بعمل رياضة قبل وقت النوم المرغوب بـ ٣ ساعات، والتوقف عن تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين مثل القهوة الشاهي والمشروبات الغازية.

حل مشكلة القلق أثناء محاولة تعديل وقت النوم

ولتجنب مشكلة القلق أثناء محاولة تعديل وقت النوم نصح المختصون، بالآتي:

1 – البقاء في غرفة أخرى مثل الصالون ويكون مكان هادئ حتى الشعور الفعلي بالنوم ثم التوجه إلى غرفة النوم.

2 – على الشخص الذي يريد تعديل وقت النوم أن يعي بأن ذلك لا يأتي بشكل سريع بل تدريجيا.

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