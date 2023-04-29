حتى المساء.. تنبيه متقدم من “الأرصاد” من أمطار غزيرة وأتربة على هذه المناطق

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيهًا متقدمًا، على عدة مناطق بالمملكة، متوقعا هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تستمر -بمشيئة الله- حتى التاسعة مساءً.

أمطار غزيرة وأتربة مثارة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة،

وأنها مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، على هذه المناطق:

1 – منطقة تبوك، وتشمل “تبوك وتيماء”.

2 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العرضيات”.

4 – منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل”.

6 – منطقة الباحة، وتشمل “الحجرة المخواة وفرع غامد الزناد وقلوة”.

5 – منطقة الجوف، وتشمل “أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا”.

7 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل “العويقيلة ورفحاء وحزم الجلاميد وطريف وعرعر”.

8 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “العلا والعيص وخيبر وبدر وينبع والحناكية والمهد ووادي الفرع”.

9 منطقة حائل، وتشمل “الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق”.

10 – منطقة الرياض، وتشمل “الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والدرعية

والعاصمة الرياض والمزاحمية وضرما ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء وشقراء ورماح”.

11 – منطقة القصيم، وتشمل “الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار

والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة ورياض الخبراء، وضرية وعقلة الصقور وعيون الجواء”.

الدفاع المدني يطالب بأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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