البرلمان العربي يستنكر تصريحات أوروبية بشأن تجاهل نكبة فلسطين

تواصل – واس:

استنكر البرلمان العربي بشدة، تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فيما يخص نشأة الاحتلال وتجاهل نكبة فلسطين.

وأوضح أن يستنكر التجاهل الأوروبي حقيقة الاحتلال وممارساته المخالفة لحقوق الإنسان تجاه الشعب الفلسطيني وتهجيرهم من أراضيهم.

وأكد أن التصريحات لا تنسجم مع مواقف الاتحاد الأوروبي القائمة على حقوق الإنسان والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وندد البرلمان العربي -في بيان له- اليوم بتصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية التي تجاهلت النكبة الفلسطينية.

المناسبة الـ 75 للنكبة واحتلال فلسطين

وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة الـ 75 للنكبة في قاعة الجمعية العامة في 15 مايو القادم، الذي هو بمثابة إقرار من الجمعية العامة بالمظلمة التاريخية التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948م.

وحثّ البرلمان، الاتحاد الأوروبي بالوقوف عند مسؤولياته السياسية والقانونية والإنسانية تجاه العمل على إنهاء الاحتلال.

قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس

وطالب بتصحيح الظلم التاريخي الذي ما يزال واقعاً على الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه المشروعة بما فيها حقه في العودة، وتجسيد قيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

“التعاون الإسلامي”: التصريحات الأوروبية مخيبة للآمال

كما عبرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن استيائها الشديد من تصريحات رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين.

إشارات سياسية وتاريخية مخيبة للآمال

وأوضحت أن التصريحات تحمل إشارات سياسية وتاريخية مخيبة للآمال، ولا تنسجم مع مواقف الاتحاد الأوروبي القائمة على حقوق الإنسان والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

تصريحات تتزامن مع ذكرى نكبة فلسطين

وأكدت المنظمة أن هذه التصريحات تتجاهل حقائق تاريخية وسياسية وقانونية تمتد لآلاف السنين، وتتزامن مع ذكرى نكبة فلسطين أرضًا وشعبًا.

لابد من العمل على إنهاء الاحتلال الاستعماري

ودعت المنظمة، في الوقت نفسه، الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف عند مسؤولياته السياسية والقانونية والإنسانية تجاه العمل على إنهاء الاحتلال الاستعماري.

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وطالبت بضرورة تصحيح الظلم التاريخي الذي ما يزال واقعًا على الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه المشروعة بما فيها حقه في العودة.

وحثت المجتمع الدولي على دعم تجسيد قيام دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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