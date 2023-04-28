المملكة تُسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًا بإنقاذها آلاف العالقين بالسودان

تواصل – فريق التحرير:

تنفيذًا لتوجيهات القيادة، سجلت المملكة حتى الآن، أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًا بإنقاذها آلاف العالقين بالسودان.

لجنة طارئة تعمل على مدار 24 ساعة

وتم تشكيل لجنة طارئة تعمل على مدار 24 ساعة، للتنسيق والعمل على إنهاء إجراءات اللازمة لاستقبال رعايا الدول الشقيقة والصديقة التي قامت مملكة الإنسانية بإجلائهم من السودان.

تنسيق بين سفارات دول العالم والجهات المختصة

وفور وصولهم إلى جدة، يتم نقلهم لمقر إقامتهم لتأمين احتياجاتهم إلى حين عودتهم إلى أوطانهم،

وذلك بتنسيق عالي المستوى بين قنصليات وسفارات دول العالم والجهات الحكومية كافة.

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وذلك معرفة عدد ومواعيد وصول الرعايا للوقوف على تسهيل إقامتهم منذ دخولهم أرض المملكة وحتى عودتهم إلى أهلهم سالمين.

مفوضية اللاجئين توقف أنشطتها في السودان مؤقتاً

فيما أوقفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنشطتها مؤقتاً في الخرطوم ودارفور وشمال كردفان،

فيديو | 80 جنسية نحو 3 آلاف شخص.. تعرف على تفاصيل عمليات الإجلاء السعودية خلال أسبوع#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#هنا_الرياض pic.twitter.com/BuwqHknNVU — هنا الرياض (@herealriyadh) April 28, 2023

وذلك نظراً للصراع الدائر في السودان الذي يؤدي لمخاطر يواجهها النازحون المدنيون.

إجلاء 2148 شخصًا من بينهم 114 مواطن

وتنفيذًا لأمر القيادة، كشف وزارة الخارجية أن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان بأمر القيادة هم 2148 شخصًا من بينهم 114 مواطن، و2034 شخصًا ينتمون لـ 62 جنسية.

الصراع في السودان يدخل يومه الرابع عشر

يأتي هذا في وقت دخل فيه الصراع في السودان يومه الرابع عشر،

أسفر عن مقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات.

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