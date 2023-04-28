اعتداء سافر من مجموعة متطرفة على القرآن الكريم في الدنمارك

تواصل – وكالات:

أقدمت مجموعة متطرفة مجددا على الاعتداء على القرآن الكريم أمام سفارة أنقرة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

ونفذ الاعتداء عضو في مجموعة قومية متطرفة ومعادية للإسلام تدعى “Patrioterne Gar Live” في الدنمارك، أمام سفارة أنقرة في كوبنهاغن.

القرآن الكريم

ورفع منفذ الاعتداء الاستفزازي، لافتات معادية للإسلام وردد شعارات مسيئة للإسلام، وبث لحظات الاعتداء على الهواء مباشرة عبر حسابه على تويتر.

يشار إلى أن المجموعة المتطرفة كانت قد أقدمت على الاعتداء على القرآن الكريم في 24 و31 مارس، و14 أبريل 2023، في كوبنهاغن.

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