للآباء والأمهات.. 9 توجيهات ذهبية من التعليم لكيفية تطوير أدمغة الطلاب
تواصل – فريق التحرير:
وجهت وزارة التعليم 9 توجيهات ذهبية للآباء والأمهات لشرح كيفية تطوير أدمغة الطلاب والطالبات.
9 توجيهات ذهبية لكيفية تطوير أدمغة الطلاب
ونشرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم على حسابها في “تويتر”، أهمية التوجيه المهني للطلاب والطالبات، وذلك على النحو التالي:
1 – المرحلة الابتدائية:
وذلك عن طريق الارتقاء المبكر باستعدادات وقدرات الطلاب الذهنية، من خلال:
– غرس القيم وبناء المفاهيم الصحيحة.
– المساعدة بشكل كبير في اكتشاف وتنمية ميول الطلاب واهتماماتهم.
– استثمار تطور الدماغ في هذه المرحلة، أفضل من أي وقت آخر بعد الطفولة المبكرة.
2 – المرحلة المتوسطة:
– تمكين الطلبة من مهارات التواصل الفعال واتخاذ القرارات.
– رفع وعي الطلبة حول المجالات والمسارات التعليمية والمستقبلية.
– تصحيح المفاهيم السلبية لدى بعض الطلاب نحو بعض الشخصيات الدراسية والأعمال المهنية.
3 – المرحلة الثانوية:
– تعريف الطلاب بالمسارات الدراسية والمجالات المهنية.
– الموائمة بين سمات الطلاب الشخصية وإمكاناتهم ومتطلباتهم الدراسية ومجالاتهم المهنية.
– تصحيح المفاهيم السلبية لدى بعض الطلاب نحو بعض التخصصات الدراسية والأعمال المهنية.
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