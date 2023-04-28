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للآباء والأمهات.. 9 توجيهات ذهبية من التعليم لكيفية تطوير أدمغة الطلاب
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للآباء والأمهات.. 9 توجيهات ذهبية من التعليم لكيفية تطوير أدمغة الطلاب

للآباء والأمهات.. 9 توجيهات ذهبية من التعليم لكيفية تطوير أدمغة الطلاب

للآباء والأمهات.. 9 توجيهات ذهبية من التعليم لكيفية تطوير أدمغة الطلاب
٠١:٣٢:١٤ ص، السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة التعليم 9 توجيهات ذهبية للآباء والأمهات لشرح كيفية تطوير أدمغة الطلاب والطالبات.

9 توجيهات ذهبية لكيفية تطوير أدمغة الطلاب

ونشرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم على حسابها في “تويتر”، أهمية التوجيه المهني للطلاب والطالبات، وذلك على النحو التالي:

1 – المرحلة الابتدائية:

وذلك عن طريق الارتقاء المبكر باستعدادات وقدرات الطلاب الذهنية، من خلال:

– غرس القيم وبناء المفاهيم الصحيحة.

– المساعدة بشكل كبير في اكتشاف وتنمية ميول الطلاب واهتماماتهم.

– استثمار تطور الدماغ في هذه المرحلة، أفضل من أي وقت آخر بعد الطفولة المبكرة.

2 – المرحلة المتوسطة:

– تمكين الطلبة من مهارات التواصل الفعال واتخاذ القرارات.

– رفع وعي الطلبة حول المجالات والمسارات التعليمية والمستقبلية.

– تصحيح المفاهيم السلبية لدى بعض الطلاب نحو بعض الشخصيات الدراسية والأعمال المهنية.

3 – المرحلة الثانوية:

– تعريف الطلاب بالمسارات الدراسية والمجالات المهنية.

– الموائمة بين سمات الطلاب الشخصية وإمكاناتهم ومتطلباتهم الدراسية ومجالاتهم المهنية.

– تصحيح المفاهيم السلبية لدى بعض الطلاب نحو بعض التخصصات الدراسية والأعمال المهنية.

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الكلمات الدلالية:
أدمغة الطلاب التوجيه المهني للطلاب تعليم القصيم توجيهات ذهبية وزارة التعليم

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