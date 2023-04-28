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توضيح عاجل من “التعليم” حول موعد فتح باب التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي

توضيح عاجل من “التعليم” حول موعد فتح باب التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي

توضيح عاجل من “التعليم” حول موعد فتح باب التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي
٠١:٠٢:٤٨ ص، السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

أصدرت وزارة التعليم توضيحا عاجلا بخصوص موعد فتح باب التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي.

وقالت الوزارة إن فتح باب التسجيل لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي للعام القادم سيكون قريباً، وسيصل لأولياء الأمور الذين لديهم أبناء مؤهلين للدراسة لنفس المرحلة إشعار على وسائل التواصل الخاصة بهم، وفق “الميدان التعليمي”.

وكان وزير التعليم الدكتور ،يوسف بن عبدالله البنيان، قال إنه يتم حاليا دراسة منح إدارات التعليم صلاحيات التوظيف.

وأضاف – بحسب “وكالة تعليق الدراسة”: قريبًا سيكون النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عن طريق إدارات التعليم.

 

في سياق متصل، أصدر معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان قراراً بتشكيل مجلس استشاري للتعليم الأهلي تحت مسمى: “مجلس التعليم الأهلي الاستشاري”.

 

يأتي هذا للتنسيق بين متطلبات العملية التعليمية ومتطلبات القطاع الخاص في مجال مشاريع التعليم العام.

تطوير قطاع التعليم

ويأتي القرار في إطار ما تقوم به وزارة التعليم من:

-تطوير لقطاع التعليم.

– تجويد القدرات التعليمية للمدارس الخاصة.

– تحفيز الاستثمار في هذا المجال.

– تعزيز التواصل مع القطاع الخاص للارتقاء بالشأن التعليمي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين القطاع الخاص، وأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية.

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