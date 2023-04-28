مشهد فريد.. الأمطار ترسم شجرة عملاقة في صحراء المملكة (صور متداولة)

تواصل – فريق التحرير:

في مشهد نادر الحدوث، رسمت الأمطار المتساقطة على مناطق مختلفة من المملكة ما يشبه شجرة عملاقة في الصحراء، وفق صور متداولة على مواقع التواصل.

وتحت عنوان سبحان الخالق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر كيف رسمت السيول شجرة على الرمال.

المطر يرسم شجرة عملاقة تتفرّع منها الأغصان

وتداول الرواد لقطات جوية التُقطت مؤخرًا تبين آثارًا رُسمت على رمال الصحراء في المملكة، حيث ظهرت أشبه بشجرة عملاقة تتفرّع منها الأغصان بكل الاتجاهات.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد الاثنين حتى الخميس المقبل.

أمطار وجريان السيول ورياح هابطة

وبينت المديرية العامة أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول ورياح هابطه نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف الرياض وعسير والباحة وجازان ونجران والقصيم وحائل وتبوك والمدينة المنورة.

تحذير من مثيرة للأتربة والغبار

وأوضحت أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة في مجملها ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة والجوف والحدود الشمالية.

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعت المائية والأودية والسدود.