بيان من السفارة الأمريكية بالرياض حول الوضع في السودان

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت السفارة الأمريكية في الرياض، الجمعة، بيانا عاجلا بخصوص إجلاء رعايا الولايات المتحدة في السودان.

وقالت السفارة: يعمل فريقنا على مدار الساعة بالتنسيق مع شركائنا السعوديين لاستقبال المواطنين الأمريكيين القادمين إلى جدة من السودان.

وتواصل المديرية العامة للجوازات جهودها في إنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان.

وأوضحت أن استقبال القادمين وعمليات الإجلاء مستمر عبر المنافذ البحرية والجوية المخصصة لاستقبالهم في محافظة جدة.

غرفة عمليات لدراسة ومعالجة أوضاع رعايا الدول

وأضافت أن ذلك يأتي ضمن خطة إدارة الأزمة التي أعدتها الجوازات لمثل هذه الأوضاع ونفذتها بإنشاء غرفة عمليات لدراسة ومعالجة أوضاع رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

وأكدت أنه التنسيق جاري ومستمر مع ممثليات بلدان القاديمن، ودعم منصاتها بقوة الإسناد البشري والتقني لتسريع إنهاء إجراءات دخولهم خلال عمليات الإجلاء.

منصات لخدمة كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة

وبينت أنه تم تخصيص منصات لخدمة كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة والأطفال، امتداداً للخدمات الإنسانية التي تقدمها حكومة المملكة في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان.

“الأمم المتحدة” تُعلن فشل الهدنة في السودان

في الوقت نفسه، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتيرش عن فشل 3 هدن في السودان وتُحذر من صراع عرقي خطير.

اقرأ أيضا:

“الجوازات” تواصل إنهاء إجراءات القادمين من السودان عبر عمليات الإجلاء