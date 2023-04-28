بشرى سارة لمرضى القلب.. تقنية حديثة لعلاج الرجفان البطيني بالإشعاع

تواصل – وكالات:

كشف أطباء أمريكيون من مستشفى جامعة واشنطن، عن تقنية حديثة لعلاج بعض المرضى من حالة عدم انتظام ضربات القلب المعروف باسم الرجفان البطيني.

تجربة أولية لعلاج الرجفان البطيني

وأوضح الفريق الطبي أن هذه تجربة أولية اعتمدت على تسليط نوع من الأشعة على المنطقة المستهدفة في القلب، حسب “سكاي نيوز”.

عدم انتظام ضربات القلب عبر العلاج الإشعاعي

وقام الفريق من خلال تجربة بدأت في عام 2017، بمراقبة أشخاص خضعوا لعلاج رائد لمشكلة عدم انتظام ضربات القلب عبر العلاج الإشعاعي الذي يستخدم عادة في مكافحة السرطان.

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ومنذ ذلك الحين، والأطباء يسعون لإثبات فيما إذا كانت جرعة سريعة وآمنة من الإشعاع لمرة واحدة قادرة على محاربة عدم انتظام ضربات القلب أو الرجفان البطيني المهدد للحياة.

الإجراء الإشعاعي لعلاج عدم انتظام ضربات القلب

ووفق الأطباء فإن الإجراء الإشعاعي لعلاج عدم انتظام ضربات القلب يتضمن:

1 – استخدام مخطط كهربية القلب والتصوير المقطعي.

2 – تسليط حزمة آمنة من الأشعة التي تسمى فوتونات على المنطقة المستهدفة من القلب لاستعادة النبض الطبيعي.

يذكر أن العلاج المسمى العلاج ألاستئصالي الجسيمي لطالما استخدم في علاج الأورام الدقيقة وهو اليوم يعطي بارقة أمل كبيرة لمرضى القلب الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب.