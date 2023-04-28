“الغذاء العالمي”: الوضع في السودان أصبح كارثيًا بسبب الاشتباكات

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج الغذاء العالمي، أن الوضع في السودان أصبح كارثيًا بسبب الاشتباكات المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل “صاروخي”

وأوضح أنه يقيّم الوضع الأمني بالسودان لتحديد المواقع الهادئة لتقديم المساعدات، وأنه ملتزم باستئناف عملياته بالسودان، مؤكدًا أن أسعار المواد الغذائية بالسودان ارتفعت بشكل “صاروخي”.

مفوضية اللاجئين توقف أنشطتها في السودان مؤقتاً

فيما أوقفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنشطتها مؤقتاً في الخرطوم ودارفور وشمال كردفان.

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وأوضح ممثل المفوضية في السودان أكسل بيشوب في تصريح له اليوم أن قرار الإيقاف المؤقت يأتي نظراً للصراع الدائر في السودان الذي يؤدي لمخاطر يواجهها النازحون المدنيون.

الدعم السريع يحول المدارس لثكنات عسكرية

من ناحيته، اتهم الجيش السوداني، قوات الدعم السريع بإدخال أسلحة وجنود لمستشفى الخرطوم وتحويل مستشفى الخرطوم وبعض المدارس لثكنات عسكرية.

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وأكد أن المتمردون مستمرون بقصف الخرطوم وبحري وأم درمان لإجبار السكان على الإخلاء، وذلك مع استمرار القصف العشوائي بمحيط قيادة بحري والقيادة العامة والدفاع الجوي.

الصراع في السودان يدخل يومه الرابع عشر

يأتي هذا في وقت دخل فيه الصراع في السودان يومه الرابع عشر، أسفر عن مقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات.