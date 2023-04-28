ضبط 3 مواطنين بتبوك بحوزتهم هذه الكمية من الأسلحة والذخائر (فيديو)

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على ثلاثة مواطنين بمنطقة تبوك لترويجهم مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وطلقات حية.

وقالت إنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الترويج للمخدرات

وأشارت إلى أنه للإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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