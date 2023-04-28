اليوم السبت.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، اليوم السبت 9 شوال 1444 هجرية، الموافق 29 إبريل 2023م.

الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:39 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:41، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:28 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:38 مساءً.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم السبت 9 شوال 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:31

المدينة – 4:25

الرياض – 3:56

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:19

المدينة – 12:19

الرياض – 11:51

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:40

المدينة – 3:47

الرياض – 3:19

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:46

المدينة – 6:50

الرياض – 6:22

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:16

المدينة – 8:20

الرياض – 7:52