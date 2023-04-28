اليوم السبت.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، اليوم السبت 9 شوال 1444 هجرية، الموافق 29 إبريل 2023م.
الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:39 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:41، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.
أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:28 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:38 مساءً.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم السبت 9 شوال 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:31
المدينة – 4:25
الرياض – 3:56
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:19
المدينة – 12:19
الرياض – 11:51
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:40
المدينة – 3:47
الرياض – 3:19
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:46
المدينة – 6:50
الرياض – 6:22
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:16
المدينة – 8:20
الرياض – 7:52