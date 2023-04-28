وزير خارجية إيران: بدأنا سياسة انفتاح وتعاون على دول الجوار والمنطقة

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إن بلاده بدأت سياسة انفتاح وتعاون على دول الجوار والمنطقة.

تبادل إعادة فتح السفارات والقنصليات

وفي مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم، في العاصمة اللبنانية بيروت، أكد الوزير أنه اتفق مع وزير خارجية المملكة على تبادل إعادة فتح السفارات والقنصليات.

وأوضح أنه وجه دعوة رسمية لوزير خارجية المملكة لزيارة طهران، مؤكدًا أنه يرحب بالدعوة التي وجهها له وزير خارجية لزيارة الرياض.

فتح صفحات جديدة في المنطقة

وأكد أن الاتفاق السعودي الإيراني فتح صفحات جديدة في المنطقة، وأن طهران وجيرانها حريصون على توافق لبناني سياسي من أجل انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان.

إعادة فتح السفارتين في السعودية وإيران

وكشف أن فتح السفارتين في المملكة وإيران سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أنه سيتم إعادة فتح السفارتين في المملكة وإيران في الأيام القليلة المقبلة.

الحوار بين المملكة وإيران له آثار إيجابية

وبين عبداللهيان أنه من الطبيعي أن الحوار بين المملكة وإيران له آثار إيجابية على مستوى المنطقة ولبنان،

مبينًا أن إيران وضعت في أولويات سياساتها الخارجية الانفتاح والتواصل مع دول المنطقة بشكل عام ودول الجوار خصوصًا.

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وأشار إلى أن طهران لا تعتبر أن التقارب بين إيران والمملكة يصب في مصلحة الدولتين فقط إنما في مصلحة المنطقة برمّتها.

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