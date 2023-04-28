الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. “الدفاع” تبدأ استقبال طلبات المتقدمين للوظائف العسكرية في هذ الموعد
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عاجل.. “الدفاع” تبدأ استقبال طلبات المتقدمين للوظائف العسكرية في هذ الموعد

عاجل.. “الدفاع” تبدأ استقبال طلبات المتقدمين للوظائف العسكرية في هذ الموعد

عاجل.. “الدفاع” تبدأ استقبال طلبات المتقدمين للوظائف العسكرية في هذ الموعد
١١:٠١:٢٠ م، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في وزارة الدفاع أنها تبدأ الأحد المقبل، استقبال طلبات الراغبين في التقدم على الوظائف العسكرية.

وظائف عسكرية في مختلف التخصصات

وأوضحت أن وزارة الدفاع تُعلن عن فتح باب القبول للوظائف العسكرية، للرجال والنساء في مختلف التخصصات.

* المؤهلات المطلوبة:

وأضافت المؤهلات المطلوبة من أجل التقدم على الوظائف العسكرية، هي:

1 – دبلوم.

3 – الثانوية العامة.

3 – الثانوية الصناعية.

4 – شهادة البكالوريوس.

الصورة

* فترة التقديم:

وكشفت وزارة الدفاع، أن فترة التقديم تكون في الفترة من 10 وحتى 14 من شهر شوال 1444هـ.

* طريقة التقديم:

وأكدت أن طريقة التقديم على الوظائف العسكرية تكون عبر موقع قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في وزارة الدفاع على هذه الرابط، ( اضغط هنا).

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وزارة الدفاع تعلن عن فتح بوابة القبول للوظائف العسكرية بمختلف التخصصات

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