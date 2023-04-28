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“معرفتك بها ستنقذك”.. أشهر 5 علامات للإصابة بأخطر أنواع السرطانات
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“معرفتك بها ستنقذك”.. أشهر 5 علامات للإصابة بأخطر أنواع السرطانات

“معرفتك بها ستنقذك”.. أشهر 5 علامات للإصابة بأخطر أنواع السرطانات

“معرفتك بها ستنقذك”.. أشهر 5 علامات للإصابة بأخطر أنواع السرطانات
١٠:٥٠:٠٣ م، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعد سرطان البنكرياس أخطر أنواع السرطانات على الإطلاق ويطلق عليه اسم “القاتل الصامت”، وله العديد من العلامات.
وكشفت دراسة حديثة أن 83% من البالغين ليسوا على دراية بعلامات المرض، بحسب “روسيا اليوم”.

وفيما يلي أبرز 5 أعراض لسرطان البنكرياس:

آلام في المعدة

يمكن أن تنمو السرطانات التي تتكون في البداية في الجسم أو الأجزاء السفلية من البنكرياس بسرعة كبيرة، وتضغط على الأعضاء المجاورة.

ويضغط هذا السرطان أيضا على الأعصاب المحيطة بتلك الأعضاء. وتعد المعدة من الأعضاء المجاورة.

اليرقان

يعد اليرقان، اصفرار الجلد والعينين، من العلامات الأولى الأكثر شيوعا لسرطان البنكرياس.

وفي وظائف الكبد الطبيعية، تنتقل الصفراء عبر القنوات إلى الأمعاء وتساعد على تكسير الدهون.

ألم في الظهر

قد ينتشر الألم أيضا من المعدة إلى الظهر، وغالبا ما يكون هذا الألم موضعيا في منتصف الظهر أو أسفل عظام الكتف. وقد يصل أيضا إلى الكتفين.

فقدان الوزن المفاجئ

قد يكون سبب قلة الشهية هو نقص إنزيمات البنكرياس الوظيفية التي تساعد على تكسير الدهون والكربوهيدرات والبروتينات.

ويمكن أن يتسبب هذا في فقدان الوزن بشكل غير مقصود، وهو غالبا مؤشر على أن هناك شيئا خاطئا من الناحية الطبية.

براز غائم

قد تكون التغيرات غير العادية في حركات الأمعاء علامة على الإصابة بسرطان البنكرياس.

وبينما يحدث هذا بعد أي تغييرات غذائية مفاجئة، مثل إضافة أطعمة مثل البروكلي والفاصوليا والعدس إلى نظامك الغذائي، يمكن ربط البراز العائم بنقص الصفراء.

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الكلمات الدلالية:
أخطر السرطانات البنكرياس السرطانات سرطان البنكرياس

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