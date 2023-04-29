العالم في أسبوع.. ترقيات للقضاة وحظر جمع الأفراد للتبرعات وإيداع دعم سكني وقتال السودان
تواصل – فريق التحرير:
يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.
أولاً: محليًا
عاجل.. أمر ملكي بترقية 40 قاضيًا .. تعرف على التفاصيل
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، أمرًا ملكيًا بترقية 40 قاضيًا بديوان المظالم.
عاجل.. “الصندوق العقاري” يُودِع 933 مليون ريال لمستفيدي “سكني” لشهر إبريل
أعلن صندوق التنمية العقارية الأربعاء عن إيداع أكثر من 933 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر إبريل.
بالفيديو.. فصول دراسية شبه خالية من الطلاب.. وتحذير عاجل من هذه العقوبات
رصدت فضائية “الإخبارية”، غيابًا ملحوظًا بين الطلاب في مدارس المملكة مع استئناف الدراسة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
قرار عاجل يحظر على الأفراد جمع التبرعات.. والعقوبة في انتظار هؤلاء
حظر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، على الأفراد جمع التبرعات إلا وفق مجموعة من الشروط.
وتقصر لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30 /3/ 1396هـ، ممارسة نشاط جمع التبرعات على المنشآت السعودية بعد الحصول على الترخيص أو التصريح.
عاجل.. وزارة الدفاع تعلن موعد القبول في التجنيد الموحد الفترة القادمة لعام 1444هـ
أعلنت وزارة الدفاع فتح باب التجنيد الموحد للفترة القادمة لعام1444هـ، للوظائف العسكرية من رتبة جندي حتى رقيب،
ثانيًا: دوليًا
“الأمم المتحدة” تُعلن فشل التهدئة في السودان وتُحذر من صراع عرقي خطير
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتيرش يوم الجمعة، عن فشل 3 هدن في السودان، محذرًا من دخول البلاد في صراع عرقي خطير.
الخارجية المصرية: مقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة في الخرطوم
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء الاثنين، عن استشهاد محمد الغراوي، مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم.
متداول.. لحظة اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة في إيران عباس سليماني
وثق مقطع فيديو متداول، نشرته “الحدث”، لحظة اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة في إيران عباس علي سليماني في مدينة بابلسر شمالي إيران.
إيران.. حبس 10 عسكريين على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية
حكم القضاء الإيراني بحبس 10 عسكريين على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق “الخطأ”، عام 2020.
الصين: تعقبنا طائرة استطلاع أمريكية فوق مضيق تايوان
أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أن مقاتلاتها تعقبت طائرة استطلاع أمريكية فوق مضيق تايوان.
إندونيسيا: مصرع 11 شخصًا في حادثة انقلاب عبارة
لقي 11 شخصًا مصرعهم وفُقد آخر عندما انقلبت عبارة كانوا يستقلونها قبالة الساحل الشرقي لجزيرة سومطرة، اليوم الجمعة.