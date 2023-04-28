مشهد يفوق الوصف.. تصوير جوي للحظة هطول الأمطار على الرياض (فيديو)

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وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، يستمر هطول الأمطار الغزيرة على الرياض، ما أدى لجريان السيول التي ملأت الشوارع والطرقات.

تساقط أمطار غزيرة على مدينة الرياض

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تصويرًا جويًا للحظة هطول الأمطار على مدينة الرياض.

فيديو | تصوير جوي للحظة هطول الأمطار على مدينة الرياض بعدسة مراسل #الإخبارية عثمان بن مرشد pic.twitter.com/0gDZgzPT5d — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 28, 2023

هطول أمطار رعدية وبرد على 7 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.

أمطار رعدية وبرد على 7 مناطق

وأضاف المركز أن الحالة تكون مع رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.

الدفاع المدني يطالب بأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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