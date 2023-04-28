“متعددة الاستخدامات”.. شركة روسية تبدأ إنتاج سلسلة جديدة من السيارات الكهربائية

تواصل – فريق التحرير:

كشف مصنع “GAZ” الروسي عن إطلاق الإنتاج التسلسلي لمركباته الكهربائية الجديدة التي طورتها لتكون مركبات عملية ومتعددة الاستخدامات.

ومن المقرر أن يطلق عدة نماذج من المركبات الكهربائية منها مركبات صغيرة يمكن تجهيزها بمقعدين أو 4 مقاعد لتستعمل كآليات للتنقل داخل المدن أو عربات للنقل في المطارات والمنشآت الصناعية أو المراكز التجارية.

الصور المسربة

وأوضحت الصور التي سربتها بعض المواقع الروسية أن المصنع طور أيضا شاحنات كهربائية صغيرة مجهزة بمقصورة تتسع لراكبين وبصندوق خلفي يمكن استعماله للنقل.