“متعددة الاستخدامات”.. شركة روسية تبدأ إنتاج سلسلة جديدة من السيارات الكهربائية
تواصل – فريق التحرير:
كشف مصنع “GAZ” الروسي عن إطلاق الإنتاج التسلسلي لمركباته الكهربائية الجديدة التي طورتها لتكون مركبات عملية ومتعددة الاستخدامات.
ومن المقرر أن يطلق عدة نماذج من المركبات الكهربائية منها مركبات صغيرة يمكن تجهيزها بمقعدين أو 4 مقاعد لتستعمل كآليات للتنقل داخل المدن أو عربات للنقل في المطارات والمنشآت الصناعية أو المراكز التجارية.
الصور المسربة
وأوضحت الصور التي سربتها بعض المواقع الروسية أن المصنع طور أيضا شاحنات كهربائية صغيرة مجهزة بمقصورة تتسع لراكبين وبصندوق خلفي يمكن استعماله للنقل.
وأشارت التوقعات إلى أن الإقبال سيكون كبيرا عليها في روسيا كون “GAZ” سيكون ثاني مصنع في البلاد يطور مثل هذه الآليات محليا.
3 مميزات
وقال خبراء إن بدء الإنتاج الصناعي الضخم للمركبات الكهربائية في روسيا له العديد من المزايا ومنها ما يلي:
1- سيفتح الطريق أمام تطوير ألية النقل المستدام في البلاد.
2- سيحافظ على نظافة البيئة.
3- سيضمن استقلال السوق المحلية للاستغناء عن المركبات الكهربائية المستوردة.
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