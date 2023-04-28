استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت لحم

تواصل – واس:

استشهد شاب فلسطيني اليوم، برصاص قوات الاحتلال، بعد اقتحام بلدة تقوع جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، وسط إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع صوب الفلسطينيين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الفتى مصطفى صباح “15 عامًا”، استشهد برصاص قوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوب بيت لحم.

وفي مدينة قلقيلية، أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح، بعد قمع قوات الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان، نظمت في بلدة كفر قدوم.

إصابة العشرات خلال اعتداءات الاحتلال في نابلس

كما أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق مساء اليوم، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات في بلدات بيت دجن وبيتا بمدنية نابلس شمال الضفة الغربية.

إصابة 13 فلسطينياً بجروح وحالات اختناق

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن 13 فلسطينياً أصيبوا بجروح وحالات اختناق، بعد قمع قوات الاحتلال مسيرات نظمت للتنديد بالاستيطان.

وفي رام الله، اعتدت قوات الاحتلال على مسيرة نظمت في قرية المغير، رفضاً لقرارات الاحتلال بالاستيلاء على أراضٍ للفلسطينيين.

مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

وحسب وكالة وفا”، فقد اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال ، اليوم الجمعة، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وأفاد مراسلنا، بأن المواجهات اندلعت بين المواطنين العزل وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء.

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واجتاز جنود الاحتلال المدججين بالسلاح الحاجز واقتحموا وسط المدينة، واطلقوا قنابل الصوت صوب المواطنين والمحلات التجارية في باب الزاوية مركز مدينة الخليل التجاري، ولم يبلغ عن إصابات.