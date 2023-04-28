الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. بشرى سارة من حساب المواطن بشأن الزوجة والعائل
المملكة تُسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًا بإنقاذها آلاف العالقين بالسودان
اعتداء سافر من مجموعة متطرفة على القرآن الكريم في الدنمارك
للآباء والأمهات.. 9 توجيهات ذهبية من التعليم لكيفية تطوير أدمغة الطلاب
مشهد فريد.. الأمطار ترسم شجرة عملاقة في صحراء المملكة (صور متداولة)
توضيح عاجل من “التعليم” حول موعد فتح باب التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي

الرئيسية

 /

محليات

 /

عاجل.. بشرى سارة من حساب المواطن بشأن الزوجة والعائل

عاجل.. بشرى سارة من حساب المواطن بشأن الزوجة والعائل

عاجل.. بشرى سارة من حساب المواطن بشأن الزوجة والعائل
٠٢:٠٤:٤٢ ص، السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر برنامج حساب المواطن، توضيحًا مهمًا بشأن “أهلية العائل” عند حذف أحد التابعين.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول ما إذا كان حذف أحد التابعين له تأثير على أهلية العائل، مع العلم أن هذا أول شهر له؟

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “بإمكانك حذف التابعين بإستثناء الزوجة حتى لا يؤثر على أهليتك واستحقاقك بالتوجه الى (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين) وثم حذف التابعين وثم الضغط على أيقونة ، حفظ من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)”.

اقرأ أيضًا:

توضيح عاجل من حساب الموطن قبل صرف دفعة مايو

مؤهل.. غير مستحق

وفي إفادة سابقة، أصدر حساب المواطن توضيحًا بشأن ظهور عبارة “مؤهل.. غير مستحق” للمستفيدين من البرنامج، وذلك ردًا على العديد من الاستفسارات بهذا الخصوص عند الاستعلام عن حالة الأهلية للدفعة 66 – شهر مايو.

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على أحد المستفيدين: “انطبقت عليك شروط الأهلية لدورة شهر”مايو” وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “10 مايو”.

دفعة شهر مايو

يأتي ذلك فيما كشف حساب المواطن عن موعد إصدار مبالغ الدعم للدفعة 66 – دفعة شهر مايو.

وقال: “يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع”. وأضاف: “وسيتم صرف الدعم للدفعة 66 يوم الأربعاء بتاريخ “10 مايو”.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

حساب المواطن
وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. تنويه مهم من حساب المواطن حول صرف هذه المكافآت

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

الكلمات الدلالية:
62التسجيل في حساب المواطن أخبار حساب المواطن استحقاق حساب المواطن اعتراض حساب المواطن الدعم الإضافي الدفعة 64 من حساب المواطن الدفعة 65 من حساب المواطن الدفعة 66 من حساب المواطن برنامج حساب المواطن تحديث حساب المواطن تسجيل حساب المواطن حساب المواطن حساب المواطن 1443 حساب المواطن السعودي حساب المواطن تسجيل حساب المواطن تسجيل جديد دخول حساب المواطن دعم حساب المواطن دفعة شهر مايو دفعة مارس من حساب المواطن رابط حساب المواطن رقم حساب المواطن سجيل في حساب المواطن شروط حساب المواطن صرف مستحقات الدفعة طريقة التسجيل في حساب المواطن طريقة التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال كم الدعم الإضافي؟ موعد صرف دفعة مايو من حساب المواطن

مواد ذات صلة

المزيد
سوء التخزين يتلف أجهزة طبية بـ 88 مليون ريال

سوء التخزين يتلف أجهزة طبية بـ 88 مليون ريال

١٠:١٦ ص، الأثنين، ٠٣ سبتمبر ٢٠١٢
المرور: لا مخالفة للالتفاف يميناً إلا في هذه الحالة

المرور: لا مخالفة للالتفاف يميناً إلا في هذه الحالة

٠٧:٣٦ ص، الأثنين، ٢٥ سبتمبر ٢٠١٧
بالصور.. بدء المراحل الأولى من مشروع إزالة المطاف المؤقت

بالصور.. بدء المراحل الأولى من مشروع إزالة المطاف المؤقت

٠٢:٢٩ م، الأحد، ٠٣ أبريل ٢٠١٦
مقتل حوثيَيْن حاولا التسلل إلى جازان عبر منفذ الطوال

مقتل حوثيَيْن حاولا التسلل إلى جازان عبر منفذ الطوال

١٠:٣٦ م، الأربعاء، ٢٤ فبراير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *