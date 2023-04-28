“نوكيا” تقتحم سوق الأندرويد بأحدث هواتفها.. و11 ميزة حصرية (فيديو)
تواصل – فريق التحرير:
كشفت تسريبات جديدة عن مواصفات قوية لهاتف نوكيا الجديد والذي سيعد من أفضل الهواتف العاملة بنظام “أندرويد”.
11 ميزة جديدة
ويتمتع الجهاز بالعديد من المواصفات القوية ومنها ما يلي:
1- سيكون نسخة معدلة عن هاتف X30 الذي طرحته نوكيا العام الماضي.
2- سيحصل على هيكل أكثر متانة مقاوم للصدمات، ويتمتع بحماية ضد الماء والغبار.
3- الشاشة ستكون IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرازا.
4- ستأتي الشاشة محمية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.
5- سيعمل الجهاز بنظام Android 13.
6- يتمتع الجهاز بذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت.
7- كما يتمتع يذواكر داخلية 128 غيغابايت يمكن زيادة سعتها عبر شرائح microSDXC.
8- أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون ثنائية العدسة بدقة (64+8) ميغابيكسل وفيها عدسة للتصوير الفائق العرض.
9- الكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 16 ميغابيكسل.
10- ومن المقرر أن تجهزه نوكيا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 3.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC.
و11- سيأتي الهاتف ببطارية بسعة 4600 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا
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