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“نوكيا” تقتحم سوق الأندرويد بأحدث هواتفها.. و11 ميزة حصرية (فيديو)
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“نوكيا” تقتحم سوق الأندرويد بأحدث هواتفها.. و11 ميزة حصرية (فيديو)

“نوكيا” تقتحم سوق الأندرويد بأحدث هواتفها.. و11 ميزة حصرية (فيديو)

“نوكيا” تقتحم سوق الأندرويد بأحدث هواتفها.. و11 ميزة حصرية (فيديو)
١٠:٤١:٤٣ م، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت تسريبات جديدة عن مواصفات قوية لهاتف نوكيا الجديد والذي سيعد من أفضل الهواتف العاملة بنظام “أندرويد”.

11 ميزة جديدة

ويتمتع الجهاز بالعديد من المواصفات القوية ومنها ما يلي:

1- سيكون نسخة معدلة عن هاتف X30 الذي طرحته نوكيا العام الماضي.

2- سيحصل على هيكل أكثر متانة مقاوم للصدمات، ويتمتع بحماية ضد الماء والغبار.

3- الشاشة ستكون IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرازا.

4- ستأتي الشاشة محمية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.

5- سيعمل الجهاز بنظام Android 13.

6- يتمتع الجهاز بذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت.

7- كما يتمتع يذواكر داخلية 128 غيغابايت يمكن زيادة سعتها عبر شرائح microSDXC.

8- أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون ثنائية العدسة بدقة (64+8) ميغابيكسل وفيها عدسة للتصوير الفائق العرض.

9- الكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 16 ميغابيكسل.

10- ومن المقرر أن تجهزه نوكيا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 3.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC.

و11- سيأتي الهاتف ببطارية بسعة 4600 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا

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