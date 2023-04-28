تحذير عاجل من النيابة للمترددين على هذه الأماكن المشبوهة.. السجن في انتظاركم

تواصل – فريق التحرير:

توعدت النيابة العامة، من يتم ضبطه متلبسًا بالتردد على أماكن تعاطي المخدرات.

وقالت النيابة العامة في حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر”: “يُعاقب بالسجن كلُّ مَن ضُبط يتردّد على مكان معدّ لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وذلك أثناء تعاطيها، مع علمه بما يجري في ذلك المكان وإن لم يثبت تعاطيه”.

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عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي

وينص نظام مكافحة المخدرات على أن عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي تصل للسجن لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر كحد أدنى وما لا يزيد عن سنتين كحدٍ أقصى، وفقًا للمادة 38\37 من نظام مكافحة المخدرات وذلك بهدف الاستعمال أو التعاطي الشخصي بأحوال غير مصرح بها في 13‏/03‏/2023.

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عقوبة تعاطي المخدرات لِأول مَرة

ويحدد عقوبة تعاطي المخدرات لِأول مَرة، حيث يعاقب كل من يضبط بحوزته مواد مخدرة وَذلك بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي بالسجن مدة تتراوح بين ستة أَشهر وسنتين كحد أقصى. وَذلك وفقاً لما نصت عليه المادة رقم 41 من نفس النظام.

كما تشدد هذه العُقوبة في الحالة التي يكون المتعاطي فيها من المكلفين بالرقابة على حيازة المخدرات أو من رجال مكافحة المخدرات أو من له صلة وظيفية بتلك المواد المخدرة، وأيضًا في حَال تعاطى المخدرات أثناء تأديته لعمله.