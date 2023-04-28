بعد طول انتظار..”تليغرام” يضيف ميزة هامة لمستخدميه

تواصل – فريق التحرير:

كشف القائمون على تطبيق “تلغرام” عن إضافة ميزات جديدة للتطبيق تجعل منه أكثر فائدة للمستخدمين

وحمل التحديث الجديد للتطبيق بعض الميزات العملية، وإحدى هذه الميزات ميزة تسمح للمستخدم بمشاركة مجلدات الدردشة بأكملها برابط واحد.

دعوة الأصدقاء

ويسهل ذلك على المستخدم دعوة الأصدقاء أو الزملاء إلى عشرات مجموعات العمل أو مجموعات ملفات الأخبار.

وقال القائمون على البرنامج إن مجلدات الدردشة تدعم روابط الدعوة المتعددة، وعند إنشاء الرابط يمكن للمستخدم اختيار اسم له واختيار المحادثات التي يرغب تضمينها فيه.

وبعد التحديث الأخير،بات بإمكان مستخدم “تلغرام” تخصيص واجهة خلفية لكل محادثة فردية لديه على حدة، واختيار وتعديل الصور التي يريدها لاستعمالها كخلفيات.

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وبات بإمكان الطرف الثاني في المحادثة استعمال نفس الخلفية التي اختارها الشخص الذي يراسله.

كما أصبح بإمكان مستخدم التطبيق استحداث مجموعات مراسلة دون إضافة أعضاء إليها على الفور.

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