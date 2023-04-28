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مشاجرة عنيفة على متن طائرة أسترالية تنتهي بهذه المفاجأة

مشاجرة عنيفة على متن طائرة أسترالية تنتهي بهذه المفاجأة

مشاجرة عنيفة على متن طائرة أسترالية تنتهي بهذه المفاجأة
١٠:٢٤:٤٠ م، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت أنزلت الشرطة في أستراليا، القبض على ثلاثة من ركاب طائرة بعد أن اندلع شجار أثناء رحلة من بالي بإندونيسا.

واندلعت المشاجرة العنيفة بعد ساعتين من انطلاق رحلة تابعة لشركة طيران “جيت ستار” من دينباسار في جزيرة بالي إلى بريزبين بأستراليا، حسبما أفاد موقع ” 9 نيوز” اليوم الجمعة.

وأظهرت مشاهد، الركاب الموقوفين وقد وضعت في أيديهم الأصفاد بعد القبض عليهم.

ووثق مقطع فيديو اندلاع مشاجرة، حيث سمعت صرخات الركاب. وأظهرت لقطات لاحقة الركاب يصفقون بينما ترافق الشرطة الأسترالية الركاب الثلاثة بعيدًا عند الهبوط.

قال متحدث باسم شركة الطيران “جيت ستار”: “هذا النوع من السلوك العنيف والمخرب غير مقبول تمامًا ولن يتم التسامح معه أبدًا على متن رحلاتنا”.

وأضاف: “كان هذا أيضًا موقفًا صعبًا للغاية لطاقمنا ونحن نقدم الدعم لهم. إن رفاهية ركابنا وطاقمنا هي دائمًا أولويتنا الأولى”.

ووفق الموقع، فإنه لم يتم توجيه أي اتهامات ضد الركاب الثلاثة، لكن تم منع رجلين مؤقتًا من العمل في شركة الطيران انتظارًا لمراجعة داخلية.

 

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الكلمات الدلالية:
أستراليا الشرطة في أستراليا جزيرة بالي شركة طيران جيت ستار

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