“الجوازات” تواصل إنهاء إجراءات القادمين من السودان عبر عمليات الإجلاء

تواصل – واس:

تواصل المديرية العامة للجوازات جهودها في إنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان.

وأوضحت أن استقبال القادمين وعمليات الإجلاء مستمر عبر المنافذ البحرية والجوية المخصصة لاستقبالهم في محافظة جدة.

غرفة عمليات لدراسة ومعالجة أوضاع رعايا الدول

وأضافت أن ذلك يأتي ضمن خطة إدارة الأزمة التي أعدتها الجوازات لمثل هذه الأوضاع ونفذتها بإنشاء غرفة عمليات لدراسة ومعالجة أوضاع رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

وأكدت أنه التنسيق جاري ومستمر مع ممثليات بلدان القاديمن، ودعم منصاتها بقوة الإسناد البشري والتقني لتسريع إنهاء إجراءات دخولهم خلال عمليات الإجلاء.

منصات لخدمة كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة

وبينت أنه تم تخصيص منصات لخدمة كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة والأطفال، امتداداً للخدمات الإنسانية التي تقدمها حكومة المملكة في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان.

“الأمم المتحدة” تُعلن فشل الهدنة في السودان

في الوقت نفسه، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتيرش عن فشل 3 هدن في السودان وتُحذر من صراع عرقي خطير.

السودان ينزلق إلى صراع عرقي خطير

وأضاف أن هناك مخاوف من انزلاق السودان إلى صراع عرقي خطير، مطالبًا جميع الدول بعدم التدخل بشكل سلبي في الوضع السوداني.

النظام الصحي ينهار والمرافق تخرج عن الخدمة

فيما أعلنت نقابة أطباء السودان، أن انهيار النظام الصحي بالبلاد بات وشيكا، وأن المرافق الصحية تخرج عن الخدمة تباعا.

40 ألف لاجئ نزحوا من الخرطوم

وأوضحت مفوضية اللاجئين بالسودان، أن أكثر من 40 ألف لاجئ نزحوا من الخرطوم منذ بدء الاشتباكات،

مؤكدة أنها أوقفت معظم أنشطتها مؤقتا بالخرطوم ودارفور وشمال كردفان.

الصراع في السودان يدخل يومه الرابع عشر

يأتي هذا في وقت دخل فيه الصراع في السودان يومه الرابع عشر بهدنة خامسة لمدة 72 ساعة،

وسط طلعات جوية للجيش السوداني وسماع مضادات أرضية للدعم السريع في الخرطوم.

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