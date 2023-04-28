لهذا السبب.. مؤسس “فيسبوك” يخسر 4 مليارات دولار

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على الرغم من خسارة “ميتافيرس” ما يقرب من 4 مليارات دولار، إلا أن مارك زوكربيرج، رئيس شركة “ميتا” تحدث عن طموحات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أبلغت الشركة الأم لـ “فيسبوك” و”إنستجرام” عن ربع أقوى من المتوقع.

فعلى الرغم من تحقيق الوحدة إيرادات بقيمة 339 مليون دولار، إلا أنها سجلت انخفاضًا بنسبة 51 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، مسجلة خسائر تشغيلية بلغت 3.99 مليار دولار خلال الربع الأول.

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

وأمضى زوكربيرج ست دقائق متحدثًا عن مشاريع ميتا للذكاء الاصطناعي في سياق حديثه عن أرباح الربع الأول للشركة أمس الأول الأربعاء – مقارنة بـ 90 ثانية فقط على “ميتافيرس”، وفقًا لوكالة “بلومبرج”.

قال زوكربيرج فيما يتعلق بدفع “ميتا” إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي: “لقد كان عامًا رائعًا من التقدم على هذه الجبهة، والعمل الذي يحدث الآن سيؤثر على كل واحد من تطبيقاتنا وخدماتنا”.

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وأضاف زوكربيرج: “أعتقد أن هناك فرصة لتقديم وكلاء الذكاء الاصطناعي لمليارات الأشخاص بطرق ستكون مفيدة وذات مغزى”، مشيرًا إلى أن “ميتا” تستكشف التطبيقات المحتملة لتقنية الذكاء الاصطناعي التي تتراوح من خدمة العملاء إلى “تجارب الدردشة” في “واتساب” و تطبيقات المراسلة.

وأعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة عن إيرادات في الربع الأول بلغت 28.65 مليار دولار وأرباح السهم 2.20 دولار، وهو ما يتفوق على توقعات المحللين.

وصعدت أسهم ميتا قرابة 15 بالمئة في التعاملات المبكرة أمس الخميس.

خلال المكالمة الجماعية، رفض زوكربيرج التأكيدات على أن الشركة تضع “ميتافيرس” في الخلفية – بعد استقبال فاتر من المستثمرين والجمهور – لصالح تطوير الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: “أريد فقط أن أقول مقدمًا أن هذا غير دقيق. لقد ركزنا على كل من الذكاء الاصطناعي والميتافيرس لسنوات حتى الآن، وسنواصل التركيز على كليهما”.

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عمل ميتا في الذكاء الاصطناعي

وأشار زوكربيرج إلى أن عمل “ميتا” في الذكاء الاصطناعي ينقسم إلى مجالين رئيسيين – “توصيات ضخمة وبنية تحتية للترتيب” مرتبطة بالميزات الأساسية مثل الخلاصات، و”إنستجرام ريلز” والإعلانات الرقمية، و”نماذج الأساس التوليدية الجديدة” التي تتيح فئات جديدة تمامًا من المنتجات والخبرات.

ومن الأمثلة البارزة على الأداة التي يتم تشغيلها بواسطة ما يسمى بـ “الذكاء الاصطناعي التوليدي” تشات جي بي تي”، الذي أصدرته في إصداره العام الماضي شركة “أوبن إيه آي” المدعومة من “مايكروسوفت”.

وزاد الوقت الذي يقضيه المستخدم على “إنستجرام” بأكثر من 24 في المائة – وهو اتجاه يعزوه زوكربيرج إلى التوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لـ “ريلز”.

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استثمارات ميتا في تكنولوجيا الميتافيرس

كان زوكربيرج قد أزعج بعض المستثمرين العام الماضي الذين تذمروا من أن الشركة تفرط في الإنفاق على “ميتا فيرس” على حساب أعمالها الأساسية لوسائل التواصل الاجتماعي.

وخسرت “ميتا” 13.7 مليار دولار من خلال وحدة مختبرات الواقع الخاصة بها العام الماضي.

وخلال العام الجاري، شرع زوكربيرج في “عام الكفاءة” الذي سيشمل تسريح أكثر من 21 ألف موظف وإجراءات أخرى لخفض التكاليف، حتى مع تقدم الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي.

قال زوكربيرج: “بعد الانتهاء من ذلك، أعتقد أنه سيكون لدينا بيئة أكثر استقرارًا للموظفين”.

وأضاف: “ثم بالنسبة لبقية العام، أتوقع منا التركيز على تحسين نموذج العمل الموزع لدينا، وتقديم أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية، وإزالة العمليات غير الضرورية عبر الشركة”.